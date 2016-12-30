QBasic — одна из версий программного языка Basic. Программный компонент входил в Windows до версии Windows 2000. В современных версиях операционной системы Windows (7, 8, 8.1 и 10) QBasic также поддерживается. Есть совместимость с 32- и 64-битными разрядностями.
Перечень возможностей языка программирования QBasic:
- Создание и управление переменными. Основные типы переменных, поддерживаемых QBasic: целые, строчные, вещественные, булевские.
- Операторы присваивания, благодаря которым производится быстрый ввод исходных данных в программу.
- Конструкции управления программой: циклы, операторы, функции.
- Вывод результата программного исполнения с помощью функции Print.
- Возможность быстрых математических вычислений.