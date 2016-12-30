SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
QBasic

QBasic

Программа для создания программ

3,4 (17)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 4.5
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История изменений

Версия 4.5

Оценки программы

3,4

17 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о QBasic

2 отзыва

Denis

Обман. Нет русского языка. Пнедоволен.

Евгений

ни черта не понятно - где собственно qbasic из извлеченных 20 файлов? Куда загружать написанную программу?