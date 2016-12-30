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Python

Python

Высокоуровневый язык программирования

2,7 (14)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.15.0
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История изменений

Версия 3.15.0

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 3.14.7
    • Это седьмой обслуживающий выпуск Python 3.14: добавлены примерно 499 исправлений, улучшений сборки и изменений в документации по сравнению с Python 3.14.6.

Оценки программы

2,7

14 оценок Оценок пока нет

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