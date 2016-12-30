Python - высокоуровневый язык программирования.
- Начало работы - программисты не испытают трудностей при знакомстве с языком программирования Python. В первую очередь начните с нескольких инструкций и мануалов по работе с Python.
- Дружественная среда разработки и легкий способ научиться программировать.
- Удобная и доступная документация.
- Регулярные рассылки о новшествах программы.
- Python Package (PyPI) работает с тысячами сторонних модулей.
- Python - язык программирования с открытым исходным кодом. Это позволяет свободно использовать и распространять Python, даже для коммерческих целей.
- Постоянное развитие языка, регулярный выход обновлений.