SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Perl

В данном списке представлены программы для замены Perl. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Perl, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Python
Python

Версия 3.15.0

Высокоуровневый язык программирования

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (14)
Visual Prolog
Visual Prolog

Версия 10.0 Build 1000

Язык программирования и среда разработки программного обеспечения для Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
QBasic
QBasic

Версия 4.5

Программа для создания программ

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (17)