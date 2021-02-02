UV SoundRecorder — программа для записи звука с микрофона и системного звука (т.е. аудиокарты). Приложение распространяется бесплатно, подходит для операционных систем Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Для Win 2000/XP существует отдельная версия (добавлена в архив, доступный для скачивания на этой странице).

Зачем нужна программа UV SoundRecorder?

UV SoundRecorder — узкоспециализированное приложение без лишних нагромождающих функций, являющееся простым и удобным средством для записи звука напрямую в файл формата MP3. Программа может записывать звук, как с микрофона, так и динамиков (имеется в виду системный звук, слышимый в динамиках/наушниках).

Ключевой особенностью UV SoundRecorder является то, что это небольшое приложение способно записывать звуки одновременно с нескольких звуковых карт (это помимо записи системных звуков). Приложение самостоятельно определяет доступные источники, пользователю остается лишь отметить нужные галочками и запустить функции звукозаписи.

Есть у программы UV SoundRecorder еще несколько особенностей (функций):

Контроль уровня громкости записи для каждого выбранного источника звука по отдельности.

Возможность регулировки битрейта (качества звукозаписи) в пределах от 48 кб/с до 320 кб/с.

При записи с нескольких источников звука одновременно программа позволяет сохранять аудиодорожки как в один, так и в разные файлы (для каждого источника звука свой файл).

Возможность проигрывания звукозаписей при помощи встроенного аудиопроигрывателя.

Таким образом, если нужен простой инструмент для записи звука с микрофона и параллельно с аудиокарты компьютера, UV SoundRecorder вполне подойдет для решения этой задачи.