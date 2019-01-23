SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Guitar Pro

В данном списке представлены программы для замены Guitar Pro. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Guitar Pro, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Guitar Rig
Guitar Rig

Версия 7.0.1

Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (100)
Arturia Piano V
Arturia Piano V

Версия 3.3.4.6366

Программа для создания музыки на виртуальном фортепиано

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
LMMS
LMMS

Версия 1.2.2

Программа для создания музыки

Оценок пока нет
APTuner
APTuner

Версия 5.0.19

Настройка гитары с помощью компьютера

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
Sibelius
Sibelius

Версия 2018.11

Программа для создания и редактирования нотного текста

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)