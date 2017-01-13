SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PlayClaw

В данном списке представлены программы для замены PlayClaw. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PlayClaw, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

OBS Studio
OBS Studio

Версия 32.2.2

Программа для трасляции видео (стриминга) в интернет

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (22)
Overwolf
Overwolf

Версия 2.246.0.5

Мессенджер для чатов во время игр

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Screenpresso
Screenpresso

Версия 2.1.3

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder

Версия 5.99

Программа для записи видео с экрана компьютера и игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Open Broadcaster Software
Open Broadcaster Software

Версия 22.0.2

Программа для стриминга видео в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XSplit Broadcaster
XSplit Broadcaster

Версия 3.5.1808.2937

Программа для стриминга (вещания потокового видео в интернет)

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wirecast
Wirecast

Версия 10.1

Программа для трасляции видео (стриминга) c компьютера в интернет

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)