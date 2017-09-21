OverWolf — программа для запуска чатов с собеседниками, обмена с ними скриншотами и другими картинками во время полноэкранного игрового режима. Программа поддерживает русский и английский языки. OverWolf совместима с 64-разрядными Windows 10 и 11.

Зачем нужна программа OverWolf?

Интерфейс утилиты понятен на интуитивном уровне. Главными задачами программного обеспечения:

Интеграция с клиентом Steam, социальными сетями и видеохостингом YouTube.

Наличие собственного магазина приложений игровых утилит.

Возможность включения видеозаписи одним кликом по кнопке «VideoRecorder». Записанный геймплей можно сразу заливать на канал YouTube.

Установка счетчика FPS.

Разработчики рекомендуют вместе с OverWolf устанавливать следующие плагины:

Web Browser. Это браузер считается наиболее быстрым для серфинга в интернете и обладает достаточной прозрачностью для использования во время игры.

Rog Sketch. Это приложение имеет дополнительную функцию Paint. Функция дает возможность делать пометки на скриншотах.

System Monitor. Благодаря установке этого плагина, можно посмотреть уровень загруженности ЦПУ, GPU, ОЗУ.

Game Capture. Плагин позволяет сохранять записанные видео и скриншоты.

Через эту программу можно скачать некоторые игры на компьютер. Помимо внедрения основных функций, описанных выше, разработчики создали полезные гайды для игроков, полноценные аддоны, типа таймера респавна или оверлея TeamSpeak.

Недостатки OverWolf

У программного обеспечения OverWolf имеется один существенный недостаток — это ресурсоемкость и несовместимость со многими играми. Некоторые игры принимают программное обеспечение за чит-утилиту, и пользователя могут забанить. Во вкладке Event Status можно увидеть, с какими играми программа наиболее совместима, а с какими вообще не совместима.

Пользователям приходится самостоятельно настраивать горячие клавиши. Это еще один недостаток, на который жалуются многие пользователи.