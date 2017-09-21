PlayClaw - отличный выбор для записи игрового видео. PlayClaw захватывает видео из игр и с рабочего стола, использует кодеки с аппаратным ускорением и транслирует видео в сеть.
Преимущества PlayClaw:
- Множество оверлеев
Одна из специальных возможностей PlayClaw — поддержка графических оверлеев, которые могут быть видны вам во время игры и/или вашим зрителям на записи или в стриме. Например, оверлей Тимспика, вебкамера, чат Twitch и многое другое!
- Онлайн трансляции
PlayClaw может стриммить вашу игру на популярные сервисы трансляций Twitch, YouTube и многие другие. Вы можете добавить вебкамеру с хромакеем и другие графические элементы в вашу трансляцию.
- Запись видео в файл
Программа может захватывать видео из графических приложений, игр и с десктопа Windows. По вашему выбору видео может быть сжато кодеком c аппаратным ускорением H.264/AVC MPEG-4 или программным, например классическим MJPEG.
Возможности PlayClaw
- Высокая скорость кодирования видео
PlayClaw может использовать аппаратное ускорение сжатия в кодеках H.264/AVC MPEG-4. Поддерживаются три технологии ускорения от различных производителей — Intel QuickSync, AMD APP и NVidia Encoder.
- Оверлей вебкамеры
Вы можете быстро и просто добавить себя в видео или онлайн трансляцию с помощью оверлея вебкамеры. А спецэффект хромакей (или зеленый экран) придаст вашему видео профессиональный вид.
- Нет предела на FPS
Записывайте с такой скоростью, с какой вам нужно. 1 или 200 кадров в секунду — не важно. Ставьте желаемое значение, а остальным займется PlayClaw.
- Море звука
PlayClaw поддерживает до 16 источников звука при записи видео или онлайн трансляции. Вы можете подключить несколько микрофонов для комментирования вашей игры, добавить музыку «снаружи», да вообще, что угодно.