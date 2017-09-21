PlayClaw - отличный выбор для записи игрового видео. PlayClaw захватывает видео из игр и с рабочего стола, использует кодеки с аппаратным ускорением и транслирует видео в сеть.

Преимущества PlayClaw:

Множество оверлеев

Одна из специальных возможностей PlayClaw — поддержка графических оверлеев, которые могут быть видны вам во время игры и/или вашим зрителям на записи или в стриме. Например, оверлей Тимспика, вебкамера, чат Twitch и многое другое!

Онлайн трансляции

PlayClaw может стриммить вашу игру на популярные сервисы трансляций Twitch, YouTube и многие другие. Вы можете добавить вебкамеру с хромакеем и другие графические элементы в вашу трансляцию.

Запись видео в файл

Программа может захватывать видео из графических приложений, игр и с десктопа Windows. По вашему выбору видео может быть сжато кодеком c аппаратным ускорением H.264/AVC MPEG-4 или программным, например классическим MJPEG.

Возможности PlayClaw

Высокая скорость кодирования видео

PlayClaw может использовать аппаратное ускорение сжатия в кодеках H.264/AVC MPEG-4. Поддерживаются три технологии ускорения от различных производителей — Intel QuickSync, AMD APP и NVidia Encoder.

Оверлей вебкамеры

Вы можете быстро и просто добавить себя в видео или онлайн трансляцию с помощью оверлея вебкамеры. А спецэффект хромакей (или зеленый экран) придаст вашему видео профессиональный вид.

Нет предела на FPS

Записывайте с такой скоростью, с какой вам нужно. 1 или 200 кадров в секунду — не важно. Ставьте желаемое значение, а остальным займется PlayClaw.

Море звука

PlayClaw поддерживает до 16 источников звука при записи видео или онлайн трансляции. Вы можете подключить несколько микрофонов для комментирования вашей игры, добавить музыку «снаружи», да вообще, что угодно.