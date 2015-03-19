МОНОМАХ-САПР – совокупность программного обеспечения, которое используется для проектирования кирпичных и железобетонных домов. В ходе работы данной программы рассчитывается проектировка всех частей здания и самого здания в целом, формируются планы упрочнения всех элементов конструкции и рабочие эскизы.

МОНОМАХ-САПР включает в себя такие программы, как «Балка», «Подпорная стена», «Колонна», «Кирпич», «Компоновка», «Плита», «Разрез» и «Фундамент». Они имеют между собой тесную связь на информационном уровне, однако каждая из них может работать и автономно.