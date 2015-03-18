АРБАТ – программа для обзора и обработки информации, связанной с расположением и взаимодействием железобетонных конструкций.

АРБАТ позволяет пользователю рассчитать силу и глубину прогиба бетонных сооружений, а также проверить уже собранную сеть из арматур на предмет присутствия дефектов, которые можно обнаружить только с помощью автоматической системы. Кроме того, программа обладает целым комплектом требований СНиП 2.03.01-84, дающих возможность не только рассчитать необходимые параметры, но и подвести их под уже существующие стандарты качества.

Через АРБАТ можно создать собственный проект с расположением бетонных конструкций, после чего автоматическая система вычислит недочеты и сообщит о полученных результатах.