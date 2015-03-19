ЭСПРИ – многофункциональная программа, созданная специально для архитекторов, инженеров и исследователей, которые сталкиваются в своей работе с большим количеством подсчетов. Зачастую все они не могут осуществляться такими программными комплексами, как МОНОМАХ-САПР и ЛИРА-САПР, поэтому остаются нерешенными и осложняют работу.
После создания компактной и умной ЭСПРИ, рабочим больше не нужно искать какие-то другие выходы из ситуации. Обладая комплектом более чем из 70 различных тематических программ, программа выполнит построение новой модели, укажет недостатки в конструкции путем вычислений ее возможностей, а также даст экспертную оценку и подскажет, как лучше поступить в сложившейся ситуации.
Программные компоненты ЭСПРИ
- Прогибы.
- Эллипсоид.
- Шпунт.
- Диафрагма.
- Продавливание.
- Тостер.
- Преднапряжение.
- Грунт.