ЭСПРИ – многофункциональная программа, созданная специально для архитекторов, инженеров и исследователей, которые сталкиваются в своей работе с большим количеством подсчетов. Зачастую все они не могут осуществляться такими программными комплексами, как МОНОМАХ-САПР и ЛИРА-САПР, поэтому остаются нерешенными и осложняют работу.

После создания компактной и умной ЭСПРИ, рабочим больше не нужно искать какие-то другие выходы из ситуации. Обладая комплектом более чем из 70 различных тематических программ, программа выполнит построение новой модели, укажет недостатки в конструкции путем вычислений ее возможностей, а также даст экспертную оценку и подскажет, как лучше поступить в сложившейся ситуации.

Программные компоненты ЭСПРИ