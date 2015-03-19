Программа ЛИРА-САПР предназначена для проектирования конструкций различного назначения. Лирасапр также производит расчеты на прочность и устойчивость создаваемых сооружений и механизмов.
Возможности ЛИРА-САПР
- наличие обширной библиотеки элементов;
- проверка сечений металлоконструкций;
- получение готовых эскизов и чертежей;
- моделирование мостов;
- расчет сезонного влияния на конструкции;
- представление эскизов в виде двухмерных и трехмерных моделей;
- подготовка всей сопроводительной документации;
- интеграция с другими системами автоматизированного проектирования: AutoCAD, ArchiCAD,Advance Steel, Revit Structure.
Программный комплекс ЛИРА-САПР решает задачи на всех этапах процесса моделирования строительных и машинных конструкций.