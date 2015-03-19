Программа ЛИРА-САПР предназначена для проектирования конструкций различного назначения. Лирасапр также производит расчеты на прочность и устойчивость создаваемых сооружений и механизмов.

Возможности ЛИРА-САПР

наличие обширной библиотеки элементов;

проверка сечений металлоконструкций;

получение готовых эскизов и чертежей;

моделирование мостов;

расчет сезонного влияния на конструкции;

представление эскизов в виде двухмерных и трехмерных моделей;

подготовка всей сопроводительной документации;

интеграция с другими системами автоматизированного проектирования: AutoCAD, ArchiCAD,Advance Steel, Revit Structure.

Программный комплекс ЛИРА-САПР решает задачи на всех этапах процесса моделирования строительных и машинных конструкций.