SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ЭСПРИ

В данном списке представлены программы для замены ЭСПРИ. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ЭСПРИ, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

ЛИРА-САПР
ЛИРА-САПР

Версия 2022

Программа для расчета строительных конструкций

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (8)
МОНОМАХ-САПР
МОНОМАХ-САПР

Версия 2013

Проектирование железобетонных конструкций.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)