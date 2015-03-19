КАМИН – программа для проведения расчетов для каменных и армокаменных сооружений, а также проверки их соответствия нормам и правилам СНиП.

Функции программы КАМИН:

задание коэффициента надежности в зависимости от выбранного материала;

расчет срока эксплуатации и возраста каменных сооружений;

определение характеристик прочности и сопротивления при сжатиях, изгибах и растяжениях.

Через программу КАМИН можно исследовать как целые, так и поврежденные каменные материалы. При мониторинге материалов с нарушенной целостностью учитывается тип и степень разрушения.