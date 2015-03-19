КАМИН – программа для проведения расчетов для каменных и армокаменных сооружений, а также проверки их соответствия нормам и правилам СНиП.
Функции программы КАМИН:
- задание коэффициента надежности в зависимости от выбранного материала;
- расчет срока эксплуатации и возраста каменных сооружений;
- определение характеристик прочности и сопротивления при сжатиях, изгибах и растяжениях.
Через программу КАМИН можно исследовать как целые, так и поврежденные каменные материалы. При мониторинге материалов с нарушенной целостностью учитывается тип и степень разрушения.