HyperCam — программа для записи и трансляции видео экрана со встроенным видеоредактором, обладающим базовым функционалом обработки видеоматериала. Приложение платное. Доступная для бесплатного скачивания версия имеет ограничения по продолжительности записи (не более 5 минут), функционалу видеоредактора и сроку использования (7 дней).

Программа HyperCam подходит для компьютеров под управлением Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит), возможна портативная установка на диск или флешку, интерфейс имеет перевод на русский язык.

Программа HyperCam

Программа HyperCam имеет два отдельных функциональных модуля — приложение для записи экрана (собственно, сам HyperCam) и видеоредактор (HyperCam Media Editor). Модули работают независимо друг от друга, т.е. могут запускаться по отдельности для решения разных задач.

Функции HyperCam

Программа записи видео с экрана HyperCam имеет минималистичный пользовательский интерфейс, благодаря чему ее смогут быстро освоить даже те пользователи, которые впервые сталкиваются с приложениями подобного типа. В программе предусмотрено четыре основных режима видеосъемки:

Запись области экрана. Выделяем при помощи мыши любую область экрана и начинаем съемку всего, что происходит в выбранном периметре. Запись окна. В этом режиме программа предлагает выбрать любое открытое на компьютере окно для последующей съемки всего, что в нем происходит. Окно можно перемещать в любую часть экрана — запись не остановится. Запись экрана. В этом режиме программа записывает вообще все, что происходит на экране Запись с камеры. Если появилась необходимость снять видео с веб-камеры, используем этот режим.

В любом из этих режимов можно включить запись звука (или же просто осуществлять запись звка без видео). В качестве источника можно указать системные динамики (будут записываться все звуки, слышимые в динамиках/наушниках), микрофон (в т.ч. виртуальный) либо устройство, подключенное в линейный вход (например, цифровой музыкальный инструмент MIDI).

Отметим и наличие таких дополнительных функций и особенностей HyperCam, как:

Возможность трансляции видео на сервисы Twitch и YouTube (можно даже транслировать и записывать видео одновременно).

Возможность загрузки уже отснятых видео с видеохостинги YouTube и Vizigy.

Вывод на экран текстовых блоков с заранее заданным либо набираемым с клавиатуры текстом. Также предусмотрена функция динамического формирования и отображения текста (например, можно выводить текущее время, путь к выбранному в «Проводнике» файлу, показывать/скрывать текстовые блоки по таймеру и т.д.).

Возможность включения/выключения курсора мыши и/или анимации кликов

Возможность настройки качества и выбора формата видео и аудио (много опций по обоим критериям) и другие.

Функции HyperCam Media Editor

Как отмечалось в самом начале, видеоредактор HyperCam Media Editor имеет базовые функции обработки видео. Тем не менее, их вполне достаточно для создания обучающих и рекламных видеороликов, вайнов и подобных им видеоматериалов:

Наличие временной шкалы с раскадровкой видео и удобной навигацией.

Обрезка видео в указанных пользователем позициях.

Функция автоматической нарезки видео на фрагменты определенной (указывается пользователем) продолжительности или размера либо на несколько равных частей (продолжительность каждой части определяется автоматически).

Разворот видео и отражение по горизонтали.

Склейка отдельных видеофайлов (вообще любых, не только отснятых в HyperCam записей).

Возможность быстрого сохранения выбранного или нескольких фрагментов обрабатываемого видео и другие функции.

Стоимость программы HyperCam

На момент написания обзора цена одной лицензионной копии программы HyperCam составляла 39,95$ для домашних пользователей и 99,95$ для корпоративных (лицензия дает право на коммерческое использование приложения).