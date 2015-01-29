SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ФотоКОЛЛАЖ

В данном списке представлены программы для замены ФотоКОЛЛАЖ. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ФотоКОЛЛАЖ, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
АвтоКОЛЛАЖ
АвтоКОЛЛАЖ

Версия 1.36.2809

Создание эффектных композиций из фотографий.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom

Версия 5.0

Профессиональная программа для редактирования фотографий

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