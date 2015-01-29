Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Lightroom - мощный графический инструмент, изначально задумывавшийся как компьютерный аналог широко используемой фотолаборатории, где проявляются пленки, и над ними совершаются различные манипуляции. Программа относится к инструментам первичной обработки, после которой имеет смысл подключить другие фоторедакторы.

Adobe Lightroom включает в себя функции проявления негатива, ретуши снимков, а также проявки и организации всех работ в единый каталог, ориентируется исключительно на фотографов.

Lightroom прост в освоении, гарантирует высокий выход качественного материала за счет единых настроек для всех загруженных фотографий вне зависимости от их формата.