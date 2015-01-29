SoftSalad СОФТСАЛАТ
Adobe Photoshop Lightroom

Adobe Photoshop Lightroom

Профессиональная программа для редактирования фотографий

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Актуальная версия 5.0
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История изменений

Версия 5.0

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