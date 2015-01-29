ФотоКОЛЛАЖ — программа для создания коллажей, открыток и композиций из фотографий с использованием готовых шаблонов, рамок, масок и клипартов.

Программа распространяется по платной модели с демо-версией, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет интерфейс на русском языке.

Функции и возможности программы ФотоКОЛЛАЖ

Более 300 тематических шаблонов для быстрого старта. Программа содержит огромную коллекцию готовых заготовок на любой случай: свадьба, день рождения, Новый год, детский праздник и многие другие. Шаблоны разделены по категориям. Пользователю достаточно выбрать подходящий макет, загрузить свои фотографии, и программа автоматически разместит их в нужных местах. При этом каждое фото можно заменить, обрезать, повернуть или масштабировать без потери пропорций.

Создание коллажа с нуля с помощью графической коллекции. Для тех, кто хочет проявить фантазию, предусмотрен режим работы на чистом холсте. Пользователь выбирает фон из коллекции программы или загружает собственное изображение, добавляет фотографии, рамки, фигуры, маски и клипарты из встроенной библиотеки, располагая их в любом порядке. Все элементы можно свободно перемещать, менять их размер и накладывать друг на друга. Интерфейс интуитивно понятен, что позволяет собирать сложные многослойные композиции без специальных навыков.

Готовые стили для текста с поддержкой кириллицы. Программа позволяет добавлять на коллаж надписи с заранее подготовленным оформлением. В коллекции представлено множество стилей и несколько вариантов шрифтов. После выбора стиля и ввода текста пользователь может дополнительно настроить размер, выравнивание, цвет и тень, а также вращать, растягивать или перемещать надпись в любое место на холсте, накладывая ее поверх фотографий.

Придание фотографиям необычной формы с помощью масок. Функция масок позволяет обрезать снимок по заданному трафарету, превращая его в сердечко, звезду, листок, животное или другую фигуру. Работа происходит в одно действие: выбирается маска из коллекции, перетаскивается на холст, после чего в нее вставляется фотография. Изображение обрезается четко по контуру без потери качества, растягивания или других дефектов, что придает коллажу индивидуальность и помогает подчеркнуть тематику композиции.

Создание генеалогического древа для сохранения семейной истории. В программе есть специальный раздел для оформления родословной. Можно воспользоваться готовым шаблоном, чтобы сэкономить время, или построить древо с нуля. Программа позволяет разместить несколько поколений, создавая наглядную и информативную схему, которую можно распечатать или сохранить как память для будущих поколений.

Создание фотокниг и автоматическая генерация коллажа. Из фотографий поездки, свадьбы или другого события можно собрать альбом, выбрав подходящий стиль и загрузив кадры на холст. Для тех, кому нужен результат максимально быстро, существует режим автоматической генерации: программа сама компонует фотографии в красивый макет, который затем можно отредактировать. Готовый коллаж или фотокнигу можно распечатать в подходящем формате прямо из приложения.

Как создать свой коллаж с помощью программы ФотоКОЛЛАЖ?

Программа подойдет даже для неопытных пользователей, поскольку имеет возможность создания коллажа с последовательными шагами. Вот что нужно сделать, чтобы создать свой первый фотоколлаж:

После открытия программы нужно выбрать опцию Новый коллаж. Далее можно выбрать опцию в зависимости от предпочтений, но для примера будет выбран пункт Шаблоны коллажей. Программа предложит массу шаблонов, разбитых по категориям. Можно выбрать любой из понравившихся. Следующий шаг — выбор параметров страницы. Здесь можно настроить ширину, высоту, формат страницы, ориентацию и разрешение. Теперь нужно добавить фотографии. Для этого нужно нажать на одну из специальных областей для добавления изображения и выбрать картинку. По завершении следует нажать на кнопку Готово. После этого будет создан первоначальный проект с предустановленными настройками. В нем можно изменить несколько параметров: добавить или удалить изображения, изменить шрифт и украсить текст, сменить рамку, установить эффекты и многое другое. Как только фотоколлаж будет готов, его можно сохранить. Для этого нужно перейти в меню Файл и выбрать формат для сохранения. Доступны варианты сохранения в PDF, в JPEG изображение, а также как проект для будущего редактирования в программе.

Таким образом, создать простейший фотоколлаж можно всего за несколько минут, следуя понятным и несложным шагам.