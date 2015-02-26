АвтоКОЛЛАЖ – программа для создания оригинальных фотографических композиций на основе загруженных коллекций снимков. Ключевая особенность приложения – автоматическая генерация коллажа через выбранный шаблон.

АвтоКОЛЛАЖ содержит большую коллекцию шаблонов, и пользователь может загрузить в программу собственные образцы. Инструменты по редактированию фото позволят грамотно подготовить картинки для коллажа. Сохранить результат можно в любом удобном формате.

Благодаря универсальности и понятному интерфейсу, приложение может применяться как среди новичков, так и профессионалов в области графики.