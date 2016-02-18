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Apowersoft Photo Viewer

Apowersoft Photo Viewer

Программа для просмотра HEIC-изображений и других фоорматов

2,6 (18)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.1.9
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История изменений

Версия 1.1.9

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Чем открыть HEIC — программы для просмотра и конвертирования HEIC-изображений
Чем открыть HEIC — программы для просмотра и конвертирования HEIC-изображений

Оценки программы

2,6

18 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Apowersoft Photo Viewer

1 отзыв

Андрей

Программа "легкая", удобная, доступная для понимая. Зачет! Спасибо создателям