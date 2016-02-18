Apowersoft Photo Viewer — программа для просмотра и редактирования изображений всех распространенных форматов, в т.ч. становящегося все более популярным HEIC. Приложение распространяется бесплатно. Подходит для установки на компьютеры под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Apowersoft Photo Viewer?

Программа Apowersoft Photo Viewer призвана заменить собой стандартное «Средство просмотра фотографий» Windows и редактор изображений Paint. Она имеет небольшой размер и совсем не требовательна к компьютерным ресурсам, позволяет открывать с возможностью разворота и масштабирования изображения множества форматов, а также редактировать их (функциональные возможности редактора примерно соответствует таковым у Paint).

Однако именно поддержка HEIC-изображений является главным преимуществом программы Apowersoft Photo Viewer. Данный формат был разработан относительно недавно для MAC-компьютеров и Apple-гаджетов. Система Windows, как и множество просмотрщиков изображений, не поддерживает этот графический формат без установки специального системного патча/плагина/расширения. Использование Apowersoft Photo Viewer позволит открывать HEIC-файлы без каких-либо манипуляций с системой или самой программой.

Функции программы Apowersoft Photo Viewer

Как было отмечено выше, Apowersoft Photo Viewer сочетает в себе возможности просмотрщика и редактора изображений. К функциональным возможностям первого относятся:

Поддержка большого количества форматов изображений, в т.ч. словно профессиональных форматов, как, например, PDF, PSD (проекты Photoshop), CDR (проекты CorelDRAW) или RAW (несжатые фотографии, полученные с цифровых фотокамер).

Быстрое открытие и переключение изображений с высоким разрешением/размером.

Увеличение изображений любого поддерживаемого формата до 10 000% (в 10 тысяч раз). При этом программа запоминает степень увеличения/уменьшения картинок при переключении между ними.

Увеличенная область отмечается в небольшом окне предпросмотра, которое можно использовать для перемещения по изображению при помощи мыши.

Разворот изображений на угол в 90/180/270 градусов.

Наличие оконного и полноэкранного режима просмотра.

Возможность запуска «Слайд-шоу» с настраиваемым временем показа изображений от 1 до 10 секунд.

Возможность добавления изображений в список избранных для их быстрого открытия в будущем.

Из числа дополнительных функций отметим:

Редактирование любых поддерживаемых форматов изображений в редакторе со стандартным набором функций, в т.ч. инструментами для рисования, добавления графических объектов и текста.

Создание скриншотов любых открытых окон или выделенной области экрана. Стоит отметить, что запуск данной функции возможен и при сворачивании программы в трей при помощи глобальных горячих клавиш. На созданный скриншот можно сразу же наносить текст и различные графические элементы: линии, геометрические фигуры, стрелки, области размытия и т.д.

Возможность пакетного изменения размеров, конвертации и переименования изображений.

Возможность загрузки изображений в популярные облачные хранилища, социальные сети и сервисы фотографий (фотостоки). Также пользователь может зарегистрироваться в бесплатном (объем дискового пространства ограничен) облачном хранилище Apowersoft, куда также можно будет выгружать изображения.