FastPictureViewer - пожалуй, самая быстрая в мире программа для просмотра изображений.

FastPictureViewer - бесплатный просмотрщик фото. Не тратьте лишнее время на предпросмотр больших файлов или их поиск и открытие! Благодаря технологии считывания с графического чипа видеокарты FastPictureViewer открывает цифровые изображения в разы быстрее. Будь то пара изображений в формате JPEG или же целая сотня - вам не придется ждать! Fast Picture Viewer создан для профессиональных фотографов - он потрясающе быстр и прост в использовании.

Как это работает?

Пока вы просматриваете фото или картинку, Фаст Пикчер Вьювер уже готовит для вас остальные. Когда вы кликаете на новое изображение, вьювер тут же выводит его на экран. Мгновенно. Вы не теряете ни доли секунды своего драгоценного времени!

Поддержка превью папок

Вы можете просматривать не только отдельные файлы, но и целые папки. FastPictureViewer обеспечивает выбор нужного изображения среди сотен других, находящихся в разных папках.

Поддержка множества форматов

Fast Picture Viewer прекрасно справляется с растровыми форматами изображений: .jpeg, .png, .gif, .bmp, .tiff. Более того, программа поддерживает формат RAW, так любимый фотографами.

Совместимость с редакторами изображений

Вы не сможете использовать Фаст Пикчер Вьювер в качестве программы для редактирования фото, поскольку программа предназначена для решения определенного круга задач - быстрого отбора изображений среди десятков папок и сотен файлов. Однако FastPictureViewer отлично совмещается с Adobe Lightroom и подобными программами для работы с цифровыми фото.

Простая математика

Теперь посчитайте. Например, вы свадебный фотограф, и у вас тысяча снимков в формате RAW после свадебной фотосессии. Ваша первая задача - отобрать совсем небольшую часть наиболее хороших из этих снимков для последующей обработки. Даже если у вас очень шустрый компьютер и при условии, что вы затрачиваете на открытие каждого снимка около секунды, согласитесь, это тысяча секунд. А тысяча секунд - это около 16 минут! Именно поэтому FastPictureViewer просто незаменим в подобных случаях.