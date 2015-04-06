Как защитить ребенка от опасностей в Интернете? Закрывать определенные сайты неудобно. Запрещать открывать какие-то страницы - тоже не слишком корректно. Мипко Персонал Монитор - это программа родительского контроля. Скачайте и установите пробную версию Mipko Personal Monitor. С этой программой вы всегда будете в курсе того, чем занимается ваш ребенок за компьютером, даже если он не сидит в Интернете.

Мипко Персонал бесшумно ставится и никак не обнаруживает свою работу. Ни один антивирус не сможет найти эту программу. Даже опытный пользователь будет не в состоянии что-либо заметить.

По завершении работы Мипко Персонал вы сможете видеть в аккуратном журнале:

входящие и исходящие сообщения в мессенджерах (ICQ, Skype, Yahoo и др), социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук и др) и любых других сайтах с диалоговым окном;

записи аудио и видео разговоров, переданных через Скайп;

снимки экрана;

клавиатурный шпион (не имеет значения: игра, программа, какие-то действия в браузере даже в режиме инкогнито).

В Mipko Personal Monitor есть полезная функция. Вы можете задать в настройках определенное слово или фразу. Каждый раз, когда заданная комбинация клавиш вводится с клавиатуры, вы получаете уведомление об этом.

Все отчеты дополнительно продублированы на том же компьютере, на котором установлена программа. Однако непосвященному человеку будет трудно их найти, тем более прочитать. Все архивы зашифрованы и доступны только через Mipko Personal Monitor.