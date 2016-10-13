Программы родительского контроля на компьютере

Компьютер, подключенный к интернету — не самая полезная "игрушка" для детей. Как только ребенок научится самостоятельно пользоваться браузером, он рискует нарваться в сети на неприемлемый для него контент. Но это не единственная проблема для родителей, допустивших свое чадо к компьютеру. Не стоит забывать про компьютерные игры, чрезмерное времяпрепровождение в которых не идут детям на пользу.

Чтобы ограничить и обезопасить ребенка от зловредного контента в интернете и/или длительных посиделок за компьютером, можно использовать специальные программы родительского контроля.

Зачем нужны программы родительского контроля? В зависимости от функционала, такие программы могут перманентно или временно (по расписанию) блокировать сайты, приложения (включая игры) или вовсе сам компьютер. Также существуют программы родительского контроля, собирающие информацию о том, что делал ребенок за компьютером — вплоть до каждого набранного на клавиатуре символа, каждого посещенного сайта, открытого файла и т.д. Они ничего (или почти ничего) не блокируют, зато дают повод родителям задуматься о целесообразности выданного ребенку разрешения на использование компьютера.

Может ли ребенок отключить программу родительского контроля? Конечно, такая вероятность существует. Лучший способ не дать ему сделать этого — создать отдельную учетную запись в Windows, не имеющую прав администратора. Таким образом, программа, установленная из наделенной администраторскими правами учетной записи родителя, не может быть удалена или закрыта ребенком. Естественно, учетная запись родителя должна быть защищена паролем. Кроме того, в программах родительского контроля зачастую присутствует функция сокрытия ее присутствия на компьютере. Они не имеют видимых окон, иконок и прочих "свидетельств своего существования". А чтобы пользователь мог открыть настройки программы, потребуется нажать определенную комбинацию клавиш и затем еще ввести пароль. К сожалению, если ребенок освоил компьютер настолько, что может, например, втайне установить свою личную операционную систему, то никакая программа контроля не сможет его ограничить. Рассмотрим функциональные возможности популярных программ родительского контроля, предназначенные, как для блокировки функций ОС, так и для отслеживания действий пользователя (ребенка) за компьютером.

Time Boss Платная программа Time Boss — многофункциональная программа родительского контроля, позволяющая, как блокировать различные функции операционной системы, так и отслеживать действия пользователя за компьютером. Это платное приложение с пробным сроком использования (30 дней). Программа Time Boss подходит для ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции Time Boss Программа родительского контроля Time Boss имеет следующие ключевые функции: Полная блокировка компьютера по расписанию: определенное количество часов в день/неделю, разрешение использования ПК только в определенном временном промежутке (время суток, дни недели), возможность установки времени начала и окончания перерывов в рамках разрешенного периода (например, каждый час по 10 минут).

Установка ограничений на использование браузеров и мессенджеров (Skype, ISQ и т.п.) по расписанию (те же критерии, что и в предыдущем случае).

Блокировка запуска любых указанных программ и открытия файлов, а также создание списка разрешенных для использования приложений/файлов (все прочие программы/файлы будут блокироваться).

Блокировка URL сайтов и создание белого списка разрешенных для посещения сайтов.

Возможность фильтрации сайтов, открываемых в браузере, по типу контента (тематики). Чтобы программа не блокировала сайты ошибочно, имеется возможность создания белого списка URL-адресов, которые будут исключены из проверки. Также предусмотрена возможность расширения уже имеющегося списка ключевых слов, ввод которых в поисковые системы приведет к переходу на указанный безопасный сайт (например, на Википедию).

Блокировка различных системных функций Windows. Например, можно запретить вызов Диспетчера задач, заблокировать возможность изменения времени и даты на компьютере, закрыть доступ к Панели управления и т.д.

Блокировка доступа на указанные локальные диски. Пользователь просто указывает букву диска (C, D, E и т.д.), который необходимо заблокировать. Можно также выбрать все доступные буквы (от A до Z), что позволит заблокировать доступ к подключаемым к компьютеру USB-флешкам.

Блокировка доступа к любым указанным папкам на компьютере.

Ведение журналов посещенных пользователем сайтов и запускаемых программ с подробными сведениями о произошедших событиях (время начала/окончания события, общее время работы с программой/игрой/браузером, пути расположение файлов/программ на диске, ссылки посещенных веб-страниц и т.д.).

Автоматическое создание скриншотов (снимков) с указанной периодичностью (начиная от 30 секунд) для возможности последующего наглядного просмотра действий ребенка за компьютером.

Возможность отправки журналов, скриншотов и статистики по электронной почте для изучения действий ребенка за компьютером удаленно. Также отметим наличие в программе Time Boss интересной функции предоставления ребенку дополнительных часов использования компьютера в виде приза (например, за уборку в комнате). Для использования подобного приза ребенку нужно будет ввести в программу специальный числовой ключ (выдается при создании приза). Призы одноразовые — после ввода ключа они автоматически удаляются.

Расширенная версия Time Boss PRO В данной редакции Time Boss имеется возможность управления программой удаленно с любого компьютера через локальную сеть и интернет.

Стоимость программы Time Boss На момент написания обзора лицензионная копия программы Time Boss для установки на 3 компьютера составляла 820 руб., редакция Time Boss PRO — 950 руб.

Qustodio Условно-бесплатная программа Qustodio — еще одна популярная программа родительского контроля, одна из ключевых особенностей которой заключается в возможности управления удаленно из личного кабинета на официальном сайте приложения. Другая важная особенность — возможность контроля действий ребенка не только на Windows, но и MAC-компьютере, а также мобильных устройствах iOS/Android и даже электронных книгах Amazon Kindle. Существуют две версии Qustodio — платная (PRO) и бесплатная (Free). Вторая имеет функциональные ограничения. Русский язык программой не поддерживается (отсутствует и в личном кабинете). Для запуска требуется компьютер под управлением Windows 7 или выше (32 или 64 бит).

Функции Qustodio Первым делом отметим, что программа Qustodio не имеет пользовательского интерфейса. Приложение просто устанавливается на компьютер и постоянно находится в памяти, выполняя команды пользователя, которые задаются из личного кабинета на официальном сайте Qustodio (для доступа в него требуется создать учетную запись, что можно сделать на этапе установки). Единственное, что присутствует на компьютере — значок в системном трее, при помощи которого можно включать/выключать программу (для выключения потребуется ввод данных учетной записи, т.е. логина и пароля). Но и его при необходимости можно спрятать, задействовав соответствующую опцию в личном кабинете. Среди основных функций программы Qustodio для компьютеров под управлением Windows: Почасовое лимитирование доступа к компьютеру в указанные дни недели.

Блокировка доступа к ПК по расписанию (разрешение на работу с компьютером в указанные временные интервалы).

Фильтрация посещаемых сайтов по тематике контента (более 30 категорий) с возможностью создания белого списка URL-адресов, исключенных из проверки.

Автоматическое лимитирование результатов поиска в любых поисковых системах с целью блокировки потенциально опасных сайтов.

Отдельная функция полной блокировки или лимитирования времени, проведенного ребенком в YouTube.

Возможность немедленного прекращения работы запущенных в данный момент на компьютере приложений с последующей полной их блокировкой. К сожалению, в Qustodio нельзя предварительно добавить программу для блокировки. Сделать это можно лишь во время ее работы.

Ведение журнала запущенных на компьютере программ, посещенных веб-сайтов, поисковых запросов и другой активности ребенка. Как упоминалось выше, программу Qustodio можно использовать и для контроля смартфонов под управлением iOS и Android, для чего на гаджет следует установить соответствующее приложение. Мобильная версия Qustodio умеет делать то же самое, что и ПК-версия, а также обладает дополнительным функционалом: Отслеживание входящих/исходящих звонков и SMS-сообщений.

Отслеживание местоположения смартфона по GPS (поможет не только определить, где находится ребенок, но и найти телефон при утере).

Функция «Panic Button» для установки экстренной связи с родителем и автоматической передачей местоположения ребенка. К одной учетной записи Qustodio можно подключить до 15 устройств.

Стоимость PRO-версии Qustodio Для получения доступа ко всем платным функциям Qustodio следует оформить подписку, стоимость которой начинается от $54,95 в год.

WinLock Платная программа Программа WinLock — профессиональное средство управления доступом к компьютеру под управлением Windows 2000 или выше. Приложение платное, имеет поддержку русского языка. Существует две версии WinLock — «Standard» и «Professional» с расширенным функционалом.

Функции WinLock WinLock не позиционируется разработчиками как программа родительского контроля, т.к. ее функциональные возможности превосходят таковые приложения. Впрочем, никто не говорит, что ее нельзя использовать в этом качестве. И для этого вполне достаточно возможностей версии Standard. В число ее основных функций входит: Лимитирование доступа к компьютеру по расписанию (программа управляет существующими учетными записями Windows, для каждой из которых можно настроить собственные правила доступа).

Блокирование доступа/скрытие/запрет выполнения различных системных компонентов/приложений/параметров. Например, можно заблокировать вызов Диспетчера задач или Редактора реестра, скрыть значок «Мой компьютер», заблокировать буфер обмена, полностью запретить установку/удаление программ и многое другое.

Возможность отключения различных компонентов и функций Проводника: панель поиска, запрет контекстного меню и т.д.

Блокировка любых элементов, отключение некоторых функций и изменение параметров меню «Пуск» и панели задач Windows.

Блокировка различных стандартных горячих клавиш (можно запретить, например, Alt + F4), а также любых кнопок мыши.

Возможность блокирования доступа к локальным дискам, сетевым дискам и съемным USB-носителям.

Создание списка разрешенных/запрещенных сайтов для всех установленных браузеров.

Автоматическая блокировка веб-страниц, содержащих определенные слова (пользователь самостоятельно создает список ключевых слов).

Создание списка разрешенных/запрещенных для запуска/открытия программ/файлов/папок.

Ведение подробного журнала действий пользователя (контролируемых учетных записей Windows) за компьютером.

Создание снимков экрана с интервалом от 2 до 60 минут.

Возможность удаленного управления программой посредством специальной утилиты WinLock Remote Administrator (существует как десктопная, так и мобильная версия). К сожалению, в версии «Standard» отсутствует функция блокировки сайтов по тематике контента. Впрочем, аналогичную задачу выполняет функция ограничения доступа к веб-страницам по ключевым словам, но для этого придется потрудиться над их составлением.

Стоимость программы WinLock На момент написания обзора лицензионная версия WinLock Standard имела стоимость в $24.95, версия Professional — $31.95.

Kidlogger Условно-бесплатная программа Для некоторых родителей предпочтительней отслеживать действия ребенка за компьютером, нежели устанавливать какие-либо ограничения. Программа Kidlogger как раз и предназначена для этого. По сути, это клавиатурный шпион с функциями отслеживания различных действий пользователя за компьютером. Kidlogger распространяется по условно-бесплатной модели (доступна free-версия с ограниченным функционалом), подходит для операционных систем Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), поддерживает русский язык.

Функции Kidlogger Повторимся, что Kidlogger — вполне себе полнофункциональная программа-шпион, которая, как и полагается подобным приложениям, может действовать на компьютере скрытно. Именно из-за этого некоторые антивирусы могут посчитать приложение вирусом и заблокировать его запуск или вовсе удалить, но на самом деле это не так, хотя бы просто потому, что Kidlogger не устанавливается сам по себе и его легко удалить. Но на всякий случай рекомендуем добавить папку установки программы в список исключений. Из функциональных возможностей Kidlogger отметим: Учет общей активности пользователя за компьютером с выдачей почасовой, дневной и понедельной статистики.

Отслеживание нажатий клавиш и буфера обмена (всего, что было скопировано в буфер обмена).

Отслеживание запускаемый приложений и подсчет времени их активности (если требуется, к примеру, как долго ребенок играет в какую-нибудь игру, Kidlogger отлично подойдет для этих целей).

Отслеживание сетевой активности — все открываемые в любых браузерах сайты.

Отслеживание открытых файлов и посещенных папок.

Запись звука с микрофона.

Автоматическое создание скриншотов в указанном временном интервале и/или при наборе пользователем определенных ключевых слов с клавиатуры (к примеру, можно настроить создание скриншотов при вводе определенных слов в поисковые системы). Вся собираемая программой Kidlogger информация о действиях пользователя отображается в личном кабинете на сайте, а также фиксируется локально на компьютере в виде HTM-документа, который можно открыть в любом браузере.

Стоимость Kidlogger Помимо бесплатной, существует еще две версии программы Kidlogger — Standard и Prefessional (расширенная). Для использования приложения без ограничений следует оформить подписку. На момент написания обзора стоимость 3-месячной (меньше нет) подписки составляла 9$ и 29$ за Standard и Prefessional, соответственно.

Mipko Personal Monitor Платная программа Mipko Personal Monitor — еще одна программа, предназначенная для отслеживания действий пользователя за компьютером (аналог рассмотренного ранее приложения Kidlogger). Mipko Personal Monitor — платная программа. Ее интерфейс полностью переведен на русский язык, для работы требуется компьютер под управлением ОС Windows XP или выше.

Функции Mipko Personal Monitor Как и Kidlogger, программу Mipko Personal Monitor можно отнести к категории легального "шпионского" ПО. Основное ее предназначение — незаметное отслеживание, журналирование и отправка накопленных данных на FTP-сервер, почтовый ящик или в сетевую папку в локальной сети. Вообще, программу Mipko Personal Monitor обычно использует руководство небольших компаний для отслеживания действий офисных сотрудников за компьютером, но и в целях контроля действий детей ее также можно применять. Вот неполный перечень того, какую информацию Mipko Personal Monitor может собрать в процессе своей работы: Нажатия кнопок клавиатуры. Кейлоггер Mipko Personal Monitor также фиксирует приложения/окна, в которые осуществлялся ввод текста с клавиатуры, что создает удобства при изучении журнала.

Данные в буфере обмена. Все, что было скопировано в буфер (текс, файлы, фрагменты изображений и т.д.), Mipko Personal Monitor сможет зафиксировать.

Адреса сайтов. Здесь все стандартно — Mipko Personal Monitor перехватывает URL всех сайтов, открытых в любых браузерах.

Действия в социальных сетях. Это уникальная функция Mipko Personal Monitor, предназначена для определения таких действий пользователя в соцсетях, как отправка сообщений, написание комментариев, создание постов, загрузка/отправка фотографий, файлов и т.д.

Сообщения в мессенджерах. Программа ведет учет принятых/отправленный сообщений и файлов в различных мессенджерах, установленных на компьютере — Skype, WatsApp и т.д. Касательно Skype, в Mipko Personal Monitor предусмотрена специальная функция для записи звонков.

Имена запускаемых и устанавливаемых программ, а также любые действия над файлами (создание, удаление, переименование, копирование и т.д.).

Звука с микрофона, фотографии с веб-камеры (предусмотрено несколько режимов получения снимков с камер) и прочие данные. Конечно же, программа Mipko Personal Monitor также способна создавать снимки экрана в автоматическом режиме.

Стоимость Mipko Personal Monitor На момент написания обзора стоимость одной лицензионной копии Mipko Personal Monitor составляла 1990 руб.

ContentWasher Платная программа ContentWasher — программа родительского контроля, основной функционал которой сделан на обеспечении безопасности ребенка в сети интернет. Предусмотрены и стандартные для таких приложений функции, в т.ч. лимитирование доступа к компьютеру. ContentWasher — платная программа, подходящая для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции ContentWasher Среди функций ContentWasher, ограничивающих время работы ребенка с компьютером, отметим: Ограничение доступа к компьютеру по гибкому расписанию и подсчет уже проведенного за ним времени.

Блокирование запуска любых программ (вообще или по расписанию).

Удаленный (по локальной сети) просмотр всего, что происходит на экране, с возможностью завершения работы компьютера. Касательно контроля работы ребенка в интернете в ContentWasher предусмотрены следующие функции: Полная блокировка доступа в интернет (т.е. отключение соединения с сетью) по расписанию.

Ограничение доступа к указанным сайтам (множество сайтов добавлено в программу, список запрещенных веб-страниц можно пополнять).

Создание списка разрешенных для посещения сайтов с автоматической блокировкой всех остальных.

Блокировка сайтов и отдельных веб-страниц, а также почтовых и ISQ сообщений, в которых присутствуют слова и фразы из черного списка (также присутствует в программе, и может быть расширен).

Блокировка сайтов определенной категории/тематики (можно создавать свои дополнительные категории).

Автоматическая блокировка сомнительных рекламных баннеров в прочих веб-элементов на страницах.

Блокировка скачиваний из интернета файлов (любых или определенных родителем типов), программ, торрентов и прочего контента. Также программа ContentWasher журналирует адреса открываемых на компьютере сайтов и запускаемых программ, предоставляя возможность отправки этих данных по электронной почте. Предусмотрена и функция создания скриншотов с определенным интервалом времени.

Управление программой ContentWasher через личный кабинет На момент написания обзора данная функция ContentWasher являлась тестовой, но доступной владельцам лицензионной копии программы бесплатно (в будущем, скорее всего, придется оплачивать подписку). Из личного кабинета, как и в случае с упомянутым ранее приложением Qustodio, можно настраивать ограничения работы ребенка с компьютером их любой точки мира.