Anti-Porn – программа для блокировки доступа к сайтам для взрослых и онлайн-играм, удаления порнографической рекламы и ограничения возможностей программ виртуального общения, например, в Skype.

Программа Anti-Porn работает в двух режимах: детском и взрослом. Детский характеризуется комплексом выставленных ограничений напрямую и по ключевым словам. Также может быть установлено определенное время подключения компьютера к сети. Во взрослом режиме доступны все сайты Интернета. Для перехода между настройками необходимо вводить специальный код.

Anti-Porn – активный инструмент для любого современного браузера. Он гарантирует не только защиту детей от нежелательного контента, но и защиту пользовательских данных от фишинга.