SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Mipko Personal Monitor

В данном списке представлены программы для замены Mipko Personal Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Mipko Personal Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Anti-Porn
Anti-Porn

Версия 21.2.7.18

Anti-Porn - ограничение доступа к сайтам.

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
SpyGo Ultima
SpyGo Ultima

Версия 3.1.41030

Контроль активности пользователей компьютера

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (5)