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OneDrive

OneDrive

Бесплатное хранение и синхронизация файлов и папок

3,8 (19)
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Актуальная версия 26.183.0920.0005
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История изменений

Версия 26.183.0920.0005

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 26.163.0823.0004
    • Устранены проблемы для повышения надёжности и производительности приложения синхронизации OneDrive.

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Оценки программы

3,8

19 оценок Оценок пока нет

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