OneDrive - бесплатная программа для синхронизации данных между компьютером и мобильными устройствами, которая бесплатно предоставляет пользователю диск объёмом 15 Гбайт. Скачайте и установите OneDrive (ранее SkyDrive) на компьютер, чтобы быстро и безопасно синхронизировать свои данные.

Программа создаст на компьютере специальную папку, в которую можно копировать любые файлы и каталоги, чтобы потом получить к ним доступ с любого устройства, подключенного к интернету. После загрузки файлов на диск OneDrive вы легко сможете поделиться ими. Для этого надо просто открыть контекстное меню и получить публичную ссылку на файл, который хранится на диске OneDrive.

Приложение OneDrive можно скачать на Android и iOS.

Преимущества OneDrive

Быстрый доступ к документам, музыке, фотографиям, архивам и другим данным, которые синхронизированы через сервис OneDrive (ранее Скай Драйв).

Лёгкое добавление файлов и папок в хранилище OneDrive. Для этого достаточно скопировать данные в папку, которую создаст приложение OneDrive.

Управление синхронизированными данными ничем не отличается от того, как пользователь управляет файлами, которые хранятся у него на компьютере.

Большой объём облачного диска, который можно заполнить файлами любого типа.

Клиенты OneDrive разработаны не только для Windows, но и для всех популярных операционных систем и мобильных платформ.

Возможность быстро обновить OneDrive.

Классическое приложение OneDrive встроено в Windows 8.1. Приложение OneDrive не поддерживается в Windows XP. Если вы попытаетесь установить его на компьютере с этой операционной системой Windows XP, отобразится сообщение "OneDriveSetup.exe не является действительным приложением Win32". Для владельцев операционной системы Windows 8 предусмотрено 25 Гбайт бесплатного онлайн-хранилища.