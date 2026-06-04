Для тех, кто использует облачные сервисы DropBox, Яндекс.Диск, Google Drive и Облако от Мэйл.ру, идеально подойдет программа Диск-О. Этот новый продукт позволит использовать одновременно сразу несколько облачных сервисов на одном компьютере. Программа поможет сэкономить и оптимизировать место на ПК благодаря современным облачным технологиям.

Диск-О позволяет авторизоваться в любом из хранилищ данных с учетными данными и подключить это хранилище так, как будто это локальный диск. Обычно все облачные сервисы работают по технологии WebDav, которая и позволяет подключать их как диск на ПК. При использовании такого подхода позволит гораздо быстрее обращаться к папкам и файлам на компьютере, не обращаясь к браузеру. Ускорить работу с данными получится как при обращении к, ним так и при загрузке и скачивании.

Программа Диск-О бесплатная в течении 30 дней, а потом ее можно приобрести от 150 рублей в месяц. В тариф не включены дополнительные ГБ памяти от Mail.ru и других сервисов хранения данных.

Поддерживаемые сервисы:

Яндекс.Диск. Mail.ru Облако. DropBox.com. Google Drive. Box. Классический WebDav. OneDriver (в будущем). Amazon S3 (в будущем). HotBox (в будущем). FTP (в будущем).

Возможности программы Диск-О:

Авторизация на любом из вышеуказанных сервисов. Поддержка двух языков (английский и русский). Синхронизация облачных дисков. Управление настройками. Тестовый период на 30 дней без оплаты. Поддержка любых форматов файлов и программ при загруке и скачивании. Поддерживает работу в режиме офлайн. Позволяет получить прямую быструю ссылку на файл в любом облаке. Работа в фоновом режиме. Не хранит логинов и паролей от самих облачных сервисов.

Говоря о классическом WebDav, любой желающий может подключить свою корпоративную сеть и корпоративный сервер WebDav к этому приложению, и он будет отлично работать.

Установка программы не занимает много времени и поддерживает все современные операционные системы, включая 32-bit и 64-bit версии Windows.

Приобрести лицензионные ключи можно прямо из программы. Внутри есть ссылка для перехода к покупке и после, и до окончания пробного 30-дневного периода.

Из особенностей платной версии сервиса Диск-О: можно отметить неограниченную поддержку облачных сервисов: можно подключить сразу несколько аккаунтов Яндекс.Диска и других облачных хранилищ. У программы есть круглосуточная поддержка и одновременная работа на трех устройствах: можно установить программу дома, на даче и на работе в рамках одного тарифа, что крайне удобно.

Обратите внимание на название программы, разработчик заявляет, что истинное название именно Диск-О:, где в конце стоит двоеточие.