Для тех, кто использует облачные сервисы DropBox, Яндекс.Диск, Google Drive и Облако от Мэйл.ру, идеально подойдет программа Диск-О. Этот новый продукт позволит использовать одновременно сразу несколько облачных сервисов на одном компьютере. Программа поможет сэкономить и оптимизировать место на ПК благодаря современным облачным технологиям.
Диск-О позволяет авторизоваться в любом из хранилищ данных с учетными данными и подключить это хранилище так, как будто это локальный диск. Обычно все облачные сервисы работают по технологии WebDav, которая и позволяет подключать их как диск на ПК. При использовании такого подхода позволит гораздо быстрее обращаться к папкам и файлам на компьютере, не обращаясь к браузеру. Ускорить работу с данными получится как при обращении к, ним так и при загрузке и скачивании.
Программа Диск-О бесплатная в течении 30 дней, а потом ее можно приобрести от 150 рублей в месяц. В тариф не включены дополнительные ГБ памяти от Mail.ru и других сервисов хранения данных.
Поддерживаемые сервисы:
- Яндекс.Диск.
- Mail.ru Облако.
- DropBox.com.
- Google Drive.
- Box.
- Классический WebDav.
- OneDriver (в будущем).
- Amazon S3 (в будущем).
- HotBox (в будущем).
- FTP (в будущем).
Возможности программы Диск-О:
- Авторизация на любом из вышеуказанных сервисов.
- Поддержка двух языков (английский и русский).
- Синхронизация облачных дисков.
- Управление настройками.
- Тестовый период на 30 дней без оплаты.
- Поддержка любых форматов файлов и программ при загруке и скачивании.
- Поддерживает работу в режиме офлайн.
- Позволяет получить прямую быструю ссылку на файл в любом облаке.
- Работа в фоновом режиме.
- Не хранит логинов и паролей от самих облачных сервисов.
Говоря о классическом WebDav, любой желающий может подключить свою корпоративную сеть и корпоративный сервер WebDav к этому приложению, и он будет отлично работать.
Установка программы не занимает много времени и поддерживает все современные операционные системы, включая 32-bit и 64-bit версии Windows.
Приобрести лицензионные ключи можно прямо из программы. Внутри есть ссылка для перехода к покупке и после, и до окончания пробного 30-дневного периода.
Из особенностей платной версии сервиса Диск-О: можно отметить неограниченную поддержку облачных сервисов: можно подключить сразу несколько аккаунтов Яндекс.Диска и других облачных хранилищ. У программы есть круглосуточная поддержка и одновременная работа на трех устройствах: можно установить программу дома, на даче и на работе в рамках одного тарифа, что крайне удобно.
Обратите внимание на название программы, разработчик заявляет, что истинное название именно Диск-О:, где в конце стоит двоеточие.