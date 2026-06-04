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Google Drive

Google Drive

Облачное хранилище для файлов и фотографий

3,9 (11)
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Актуальная версия 132.0.0.0
Скачать 279 MB
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История изменений

Версия 132.0.0.0

  • Добавлена временная расширенная настройка HideSharedFoldersIconsWindows. Её можно использовать как обходной путь, если с установленным KB5094126 в Проводнике Windows замедляется загрузка общих папок.
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 131.0.2.0
    • Исправлена ошибка с миниатюрами изображений в Windows.
    • Исправлены другие ошибки и улучшена производительность.

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Оценки программы

3,9

11 оценок Оценок пока нет

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