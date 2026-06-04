Яндекс.Диск – специальная программа для сохранения файлов в облако Яндекса.

Сервис «Яндекс-диск» – это бесплатные 10 ГБ свободной памяти на одном аккаунте. Облако позволяет хранить мультимедийные файлы, документы различной сложности, архивы, проекты и т.д. Отличительной особенностью сервиса является возможность быстрой передачи информации другим пользователям.

Установленная на компьютер программа Яндекс.Диск позволит в два клика переместить нужные данные из компьютера в облачный диск. Файлы заносятся в специальную папку на компьютере, а затем файлы автоматически загрузятся в онлайн хранилище. Гибкая система настроек позволяет создавать резервные копии отдельных документов и правильно синхронизировать файловые системы.

Яндекс.Диск можно скачать на смартфоны на Android и iOS, чтобы автоматически загружать в облако фотографии и видео.