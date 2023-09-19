Internxt — надежный сервис облачного хранения файлов, фотографий и иных документов. Особое внимание компания уделяет безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Компания также разработала такие продукты как Internxt Drive, Photos и Send для хранения и пересылки файлов и фото.
Internxt — это ПО с открытым исходным кодом, что обеспечивает полную прозрачность для пользователей и повышает безопасность. Пользователи могут ознакомиться с исходным кодом Internxt на GitHub.
Internxt бесплатно предоставляет до 10 ГБ хранилища данных. Компания предлагает тарифные планы на 20 ГБ, 200 ГБ и 2 ТБ. Оплата возможна ежемесячно, ежегодно, а также пожизненные планы, с оплатой один раз и получением аккаунта на постоянной основе.
Заботясь об онлайн-безопасности пользователей, Internxt также разработал бесплатные приложения: временная почта, сканер вирусов, программа проверки паролей, конвертер байтов и генератор паролей.
Преимушества Internxt:
- До 10 ГБ бесплатного хранилища
- Доступ к Drive, Photos и Send
- Легкая организация и управление файлами
- Повышенная безопасность данных
- Доступен на всех платформах Windows, Mac, iOS, Android, Linux
- Доступ к бесплатным приложениям: временная почта, сканер вирусов, генератор паролей и др.