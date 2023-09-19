Internxt — надежный сервис облачного хранения файлов, фотографий и иных документов. Особое внимание компания уделяет безопасности и конфиденциальности данных пользователей. Компания также разработала такие продукты как Internxt Drive, Photos и Send для хранения и пересылки файлов и фото.

Internxt — это ПО с открытым исходным кодом, что обеспечивает полную прозрачность для пользователей и повышает безопасность. Пользователи могут ознакомиться с исходным кодом Internxt на GitHub.

Internxt бесплатно предоставляет до 10 ГБ хранилища данных. Компания предлагает тарифные планы на 20 ГБ, 200 ГБ и 2 ТБ. Оплата возможна ежемесячно, ежегодно, а также пожизненные планы, с оплатой один раз и получением аккаунта на постоянной основе.

Заботясь об онлайн-безопасности пользователей, Internxt также разработал бесплатные приложения: временная почта, сканер вирусов, программа проверки паролей, конвертер байтов и генератор паролей.

Преимушества Internxt: