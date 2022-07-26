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Bitwarden Password Manager

Bitwarden Password Manager

Программа для хранения паролей в зашифрованном виде

3,0 (9)
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Актуальная версия 2026.10.0
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История изменений

Версия 2026.10.0

  • Добавлена возможность делиться временной копией элемента хранилища по ссылке с заданными правилами доступа и сроком действия.
  • В расширении браузера теперь можно запускать отчёты проверки хранилища, чтобы находить раскрытые, слабые и повторно используемые пароли.
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 2026.9.1
  2. Версия 2026.9.0
    • В расширении браузера добавлены отчёты о состоянии хранилища для поиска раскрытых, слабых и повторно используемых паролей.
    • Добавлено автозаполнение SSH-ключей из хранилища через стандартные способы автозаполнения расширения.
    • В настольном приложении добавлены быстрые кнопки копирования данных при наведении на элемент хранилища.

Оценки программы

3,0

9 оценок Оценок пока нет

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