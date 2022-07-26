Bitwarden Password Manager — программа для хранения паролей (менеджер паролей), данных банковских карт и другой конфиденциальной информации на локальном компьютере и в облачном онлайн-хранилище в зашифрованном виде. Это условно-бесплатное программа. Бесплатная версия Bitwarden Password Manager имеет только функциональные ограничения (не касается базовых функций), программой можно пользоваться неограниченное количество времени.

Менеджер работает в операционных системах Windows 7/8/10 (32/64 бит), интерфейс имеет перевод на русский язык.

Безопасность паролей и Bitwarden Password Manager

Программа Bitwarden Password Manager предназначена для безопасного хранения данных авторизации (логинов и паролей), реквизитов банковских карт, личных данных (ФИО, адреса, номера телефонов и т.д.) и вообще любой текстовой конфиденциальной информации. Эти данные хранятся одновременно на пользовательском компьютере и удаленном сервере (что означает необходимость регистрации в системе).

Защита пользовательских данных обеспечивается путем их шифрования, для чего используются актуальные версии шифровальных алгоритмов и сопутствующих/дополнительных механизмов и средств. Шифрование применяется не только к хранимой на компьютере и уделенном сервере информации, но и ко всему сетевому трафику, отправляемому с ПК на этот сервер и в обратном направлении (требуется для синхронизации данных и выполнения ряда других задач).

Программа Bitwarden Password Manager является мультиплатформенной. Существуют версии, как для компьютеров (под операционные системы Windows, macOS и Linux), так и для мобильных устройств (iOS и Android) и всех популярных браузеров (в виде внешних подключаемых расширений). Данные, созданные и хранимые на любом устройстве, автоматически становятся доступны на всех остальных. Это обеспечивает пользователей возможностью получения доступа к своей защищенной конфиденциальной информации в любой момент времени — достаточно лишь иметь под рукой любую версию Bitwarden Password Manager.

Особенности и функциональные возможности Bitwarden Password Manager

Программа Bitwarden Password Manager обладает достаточным количеством функций для удобного и быстрого создания в зашифрованной базе записей и для последующего доступа к ним. Среди них:

Возможность создания и хранения 4 типов элементов: логины, банковские карты, личные данные и защищенные заметки. Для каждого типа предусмотрен свой шаблон для заполнения со всеми необходимыми полями. При необходимости каждая запись может быть дополнена пользовательскими полями.

Возможность создания собственных папок (разделов) для сортировки в них записей с личными данными.

Текстовый поиск записей в базе данных по всем ранее заполнявшимся полям.

Быстрое копирование в буфер ключевых данных записей: логин/пароль, номер карты и т.д.

Возможность интеграции программы с браузером путем установки в него расширения Bitwarden Password Manager. Если это сделать, то можно будет автоматически заполнять поля авторизации на сайтах и добавлять логины/пароли в хранилище программы при их вводе на сайте.

Возможность задействования двухфакторной авторизации через SMS, телефонный звонок, стороннюю программу-аутентификатор и т.д. Для пользователей, оформивших подписку, также доступна двухфакторная авторизация посредством систем YubiKey, U2F и Duo.

Возможность экспорта всех записей в зашифрованный и незашифрованный файл.

Наличие функции автоматической блокировки хранилища по истечению установленного времени или другом заданном пользователем событии.

Возможность делиться текстовой информацией и файлами через систему Bitwarden путем предварительной их отправки на удаленный сервер, где они будут храниться в зашифрованном виде. В результате создается уникальная ссылка, перейдя по которой, можно будет прочитать текст или скачать файл.

Такие удобные функции, как, например, групповой (семейный) доступ к зашифрованному хранилищу, доступны только в платной версии Bitwarden Password Manager. Программа распространяется по подписке (от 10$ в год на момент написания обзора).