Sticky Password — функциональная программа для хранения паролей. Позволяет удобно и безопасно размещать данные для входа в аккаунты и сохранять их в одном месте для быстрого доступа.

Программа имеет две версии: бесплатную Free с ограниченным функционалом и платную Premium с расширенным спектром возможностей. Разработчик предоставляет издания для Windows 7 и выше (32 и 64 бит), macOS, а также Android и iOS. Русский язык интерфейса поддерживается.

Функции Sticky Password

Приложение позволяет хранить пароли в зашифрованном виде. Для безопасного размещения данных в нем реализованы следующие особенности:

Защита от фишинга и кейлоггеров;

Хранение паролей в облаке с привязкой к созданному аккаунту в системе Sticky Password;

Резервное копирование данных в автоматическом режиме;

Генерация длинных безопасных паролей для новых учетных записей.

Кроме того, для удобного начала работы Sticky Password позволяет импортировать сохраненную базу паролей из других программ. В таком случае они автоматически интегрируются в приложение и становятся доступными к использованию в новой утилите.

Дополнительные опции

Среди дополнительных, не связанных с хранением паролей опций, которые присутствуют в Sticky Password, стоит отметить следующее:

Возможность хранить заметки в зашифрованном безопасном виде;

Автоматический вход в учетные записи онлайн-сервисов и приложений;

База для защищенного хранения визиток (контактов).

Эти функции позволяют использовать Sticky Password не только в качестве базы паролей.

Безопасность

По заявлению разработчика, Sticky Password имеет сложный способ шифрования, основанный на разных алгоритмах (при настройке аккаунта и паролей можно выбрать предпочитаемый). Доступны AES, FROG, SCOP, Gost, Sapphire II, Blowfish и другие.

Для получения доступа к паролям при входе в программу требуется указать единый мастер-пароль. Рекомендуется сделать его длинным и защищенным, не сохранять в цифровом виде и передавать третьим лицам для сохранения безопасности. Это позволит добиться наибольшей степени приватности и защищенности, возможной для базы паролей.

Sticky Password — удобное решение, которое помогает организовать работу с паролями, начать использовать разные данные для входа в аккаунты и иметь быстрый доступ к информации для авторизации. Благодаря безопасному способу хранения, приложение защищено от большинства вредоносных программ и распространенных уязвимостей.