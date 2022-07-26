Kaspersky Password Manager — условно-бесплатная программа для хранения паролей, личных данных и файлов в зашифрованном виде. Это мультиплатформенное приложение, доступное компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит) и других платформ (MAC, iOS и Android).

Зачем нужна программа Kaspersky Password Manager?

Наиболее важная функция менеджера Kaspersky Password Manager — предоставление пользователям зашифрованного хранилища для хранения в нем логинов/паролей от сайтов, приложений и т.д., различной личной информации — данные банковских карт, адреса, контакты, собственные заметки, а также электронные документы.

Прочие вспомогательные функции менеджера паролей Kaspersky Password Manager:

Интеграция во все популярные браузеры в виде устанавливаемого расширения (плагина). Установив расширение Kaspersky Password Manager, пользователь сможет автоматически сохранять в зашифрованном хранилище логины/пароли от сайтов и данные веб-форм, а также заполнять соответствующие поля на сайтах ранее сохраненными данными.

Наличие автоматического генератора сложных паролей по критериям, а также функции проверки сохраненных паролей на безопасность.

Автоматический импорт паролей, сохраненных в браузерах и других парольных менеджерах.

Синхронизация хранилищ между разными устройствами, на которых также установлен менеджер Kaspersky Password Manager.

Удаленный доступ и управление хранилищем из любого браузера.

Ограничения бесплатной версии Kaspersky Password Manager

Доступная для бесплатного использования версия менеджера Kaspersky Password Manager не позволяет делать в хранилище более 15 записей. Чтобы снять ограничения, нужно оформить подписку (на момент написания обзора ее стоимость составляла 450 руб. в год).