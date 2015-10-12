SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Lim Block Folder

В данном списке представлены программы для замены Lim Block Folder. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Lim Block Folder, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Anvide Lock Folder
Anvide Lock Folder

Версия 3.12

Защита папок паролем

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Hide Folders
Hide Folders

Версия 5.0.6.1041

Скрытие файлов и папок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)