Защита личной информации — важный вопрос для каждого пользователя. Проблема особенно актуальна, если доступ к компьютеру имеет несколько человек. Чтобы скрыть файлы и папки, используют стандартные возможности Windows или устанавливают специальные утилиты. Такие программы предлагают дополнительные инструменты: шифрование данных, установка паролей и так далее.

Как Скрыть папку через Проводник Windows? Такой вариант поможет скрыть любые папки на компьютеры. Операционные системы Windows предлагают инструменты, которые помогут спрятать папки от посторонних. Инструкция по скрытию папки в Windows: 1. Нажмите правой кнопкой по нужной папке. 2. Выберите "Свойства" и отметьте галочкой пункт "Скрытый". 3. Нажмите на кнопку "Другие". На экране появится меню с дополнительными атрибутами. Здесь необходимо убрать отметку о разрешении. Далее нажмите "ОК". Папка получит статус скрытой, однако будет отображаться среди документов. Чтобы папка стала недоступной для поиска и просмотра, выполните ряд следующих действий: 1. Откройте "Пуск" и перейдите в "Панель управления". 2. Из списка выберите раздел "Параметры папок". 3. В меню перейдите на вкладку "Вид". В списке дополнительных параметров поставьте отметку на пункте "Не показывать скрытые файлы, папки и диски". Чтобы просматривать скрытые файлы, используют аналогичную последовательность действий, но в конце выбирают пункт "Показывать скрытые файлы".

Как Скрыть папку через Total Commander? Спрятать папку от лишних глаз можно при помощи программы Total Commander. Порядок действий аналогичный, как и при использовании Проводника: 1. Правой кнопкой кликните по нужной папке. 2. В меню выберите "Свойства" и поставьте галочку рядом с пунктом "Скрытый". 3. Нажмите на кнопку "Другие" и убирите галочку с пункта, где разрешается индексирование содержимого файлов. 4. Чтобы скрытые папки не отображались в Total Commander, в меню находят вкладку "Конфигурации" и переходят в "Настройки". В разделе "Содержимое панелей" снимают галочку с пункта "Показывать скрытые файлы". 5. После нажатия на кнопку "ОК" изменения вступают в силу.

Как Спрятать папку на рабочем столе? Простым способом можно спрятать папку, расположенную на рабочем столе: 1. Щелкните правой кнопкой мыши по папке и выберите "Переименовать". 2. Удерживайте кнопку "Alt" на клавиатуре и наберите комбинацию цифр 0160. Отпустите кнопку "Alt" и нажмите "Enter". У папки исчезло название, однако ее видно на рабочем столе. 3. Правой кнопкой мыши снова откройте "Свойства" папки и перейдите в раздел "Настройки". 4. Нажмите на "Сменить значок" и выбирите из перечня прозрачный ярлык. Далее нажмите "ОК". В результате папку не будет видно на рабочем столе, однако пользователь всегда может открыть ее. Чтобы найти эту директиву, нужно выделить область экрана, где она располагается. Такую папку можно перетащить в любое место рабочего стола.

Скрыть папку под картинкой Следующий способ подойдет для продвинутых пользователей. Такой метод поможет спрятать нужные файлы под любой картинкой. Для примера берется изображение кота. Посторонний пользователь увидит обычную картинку и не заподозрит, что в ней спрятаны папки. Инструкция, помогающая спрятать папку под картинкой: Все файлы, которые нужно скрыть, поместите в одну папку или архив. Лучше всего, если путь к файлу будет простым, например, C:\Doc\. 2. Откройте командную строку с помощью комбинации Win + R. В строке введите команду cmd и нажмите "ОК". 3. Введите команду cd C:\Doc\ и нажмите "Enter". Далее введите команду COPY /B kot.jpeg + files.jpeg files.jpg 4. В папке Doc появится новая картинка с названием files. Для всех пользователей она открывается как обычное изображение. 5. Но если открыть файл через архиватор, можно получить доступ к скрытому содержимому.

Программы для скрытия файлов Для работы с файлами используются специальные утилиты. Они помогают защитить файлы от вмешательства посторонних. Программы действуют после скачивания и установки на ПК или ноутбук и предлагают другие полезные функции: блокировка доступа, установка паролей, поддержка нескольких учетных записей.

Hide Folders Программа Hide Folders — максимально простой инструмент для защиты персональных данных. Утилита имеет русскую версию. Пользователям предлагается пробная бесплатная версия сроком 30 дней. Стоимость лицензии составляет 8,99 долларов для одного компьютера. После установки Hide Folders предлагает несколько уровней защиты: скрытие, блокировка, только для чтения. Приложение работает на жестких дисках с различными файловыми системами: NFTS, FAT32, FAT. Если нужно защитить файлы на внешних носителях, то устанавливают дополнительную утилиту Hide Folders Ext. Доступ к программе защищен паролем, который вводят при первом открытии Hide Folders. В настройках можно изменить пароль, ввести подсказки или e-mail для его восстановления. В программе можно установить комбинации горячих клавиш для открытия программы или управления защитой. Hide Folders успешно скрывает следы при работе со скрытыми файлами: удаляет ярлыки, не отображается в списке часто используемых программ, удаляет сведения о папках из истории "Проводника". Преимущества программы Hide Folders — надежная защита и широкие возможности для защиты информации. К недостаткам относят необходимость вносить плату за пользование утилитой.

Wise Folder Hider Wise Folder Hider — бесплатный инструмент, скрывающий нежелательные файлы за пару кликов. Утилита имеет русскую версию. После скачивания программа предлагает ввести пароль пользователя. Чтобы скрыть файлы, их переносят в поле программы. Дополнительно можно установить пароль на открытие папки, расположенной внутри программы. Для этого в перечне операций выбирают пункт "Установить пароль". Утилита предлагает отправить предложений разработчику или связаться со службой поддержки. Текст сообщения пишется на английском языке. Программа не имеет русскоязычной техподдержки. Основное преимущество Wise Folder Hider — это простой интерфейс. Утилиту можно скачать бесплатно и быстро установить. Недостаток инструмента — необходимость вводить пароли. За дополнительную плату пользователям предлагается шифрование файлов.

Lim BlockFolder Lim BlockFolder — простая утилита для шифрования и защиты информации. Программа имеет рисифицированную версию и доступна для скачивания в сети. При установке пользователю предлагается выбрать язык. Приложение закрывает доступ к папкам, расположенным в компьютере или на съемных носителях. Файлы для скрытия выбираются с помощью кнопки "Добавить". Для входа в программу устанавливается пароль. Если пользователь опасается, что может забыть пароль, то можно установить подсказку. Ее размер не более 1000 символов. Чтобы заблокировать доступ к папке, по ней щелкают правой кнопкой мыши и выбирают пункт "Заблокировать". Далее вводится пароль. В настройках можно закрыть доступ ко всем указанным папкам после завершения работы программы. Lim BlockFolder имеет простой и понятный интерфейс. Дополнительный плюс — это возможность ввести подсказку, которая поможет пользователю вспомнить пароль.

My LockBox My LockBox — еще один инструмент для скрытия файлов на компьютере. Приложение бесплатное и имеет русскоязычную версию. После установки программа предлагает установить пароль. Этот этап можно пропустить, тогда при запуске утилиты не потребуется вводить пароль. Особенность My LockBox — это необходимость указать адрес электронной почты. Если пользователь забудет пароль, то сможет восстановить его через бесплатный онлайн-сервис. Далее выбирается папка, которую необходимо скрыть. Ее выбирают из списка или перетаскивают из Проводника. Выбранная папка исчезает из открытого доступа. Чтобы просматривать скрытые файлы, открывают приложение My LockBox. В бесплатной версии защита действует только для одной папки. Добавление новых папок действует только после приобретения подписки. Ее стоимость от 5,99 долларов.