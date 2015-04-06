Программа Lim Block Folder - это бесплатная защита данных на любых дисках. Мы рекомендуем скачать Lim Block Folder для обеспечения безопасности данных на вашем компьютере посредством следующих простых, но эффективных функций:
- скрывайте данные на компьютере или внешних и съемных устройствах (жесткие диски, флешки, CD/DVD диски);
- 2 степени защиты дисков и отдельных папок;
- усиленная защита посредством шифрования данных;
- устанавливайте на папки уникальные пароли;
- для открытия папки под паролем нужна установленная программа Lim Block Folder (особенно в случае защиты данных на флешках и других съемных носителях);
- простой и понятной интерфейс программы.