Как установить пароль на папку с важными данными? Все очень просто - скачайте портативную программу Anvide Lock Folder и в несколько кликов настройте пароли на папки как жестких дисках, так и на любом съемном носителе.

для каждой папки можно назначать уникальный пароль;

программа не требует установки, пользоваться ею можно сразу после загрузки;

с программой можно работать из командной строки;

простота и удобство работы с программой, в том числе и благодаря горячим клавишам.

К сожалению, в Windows нет встроенных инструментов, поэтому задачи по защите конфиденциальных данных на компьютере решаются с помощью небольших утилит. Таких как Anvide Lock Folder.