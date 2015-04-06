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Anvide Lock Folder

Anvide Lock Folder

Защита папок паролем

3,0 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.12
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История изменений

Версия 3.12

Оценки программы

3,0

5 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Anvide Lock Folder

1 отзыв

Павел

Как быть, действовать, если в этой версии 3.12 заблокированный файл не открывается назад с сообщением "неверный пароль"?