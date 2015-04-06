Hide Folders – программа для скрытия файлов и папок, хранящихся на компьютере, от посторонних пользователей. Инструмент отличается мобильностью и простотой использования: для защиты файла нужно перетащить его в программу, поставить пароль и нажать кнопку «Hide». Hide Folders предлагает несколько типов защиты:

визуальное скрытие;

доступ только по паролю;

комбинированный метод;

открытие без возможности редактирования и передачи.

Программа для скрытия файлов используется в ситуации, когда приходится часто работать с данными на общем компьютере, подключенном к сети, или нужно спрятать личные фотографии, музыку и документы.