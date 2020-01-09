Как удалить встроенные приложения Windows 10?

В операционных системах Windows 10 есть разнообразные встроенные программы, которые относятся к группе "Universal Windows Platform" приложений (универсальные приложения из Microsoft Store, подходящие для компьютеров и мобильных устройство под управлением Windows 10). Также их иногда называют AppX-приложениями, потому что распространяются они в виде .appx-пакетов (архивов/установщиков).

Многие из AppX-программ оказываются совершенно бесполезными. Например, немногие пользуется встроенным почтовым клиентом или электронной книгой контактов и по совместительству мессенджером "Люди". Некоторые из встроенных приложений Windows 10 и вовсе работают в фоновом режиме, выполняя непонятные пользователям задачи и потребляя при этом ресурсы компьютеры.

Встроенные AppX-приложения можно удалить, но стандартные способы (например, удаление через меню "Пуск" или из магазина Microsoft Store) для этого не подойдут.

Удаление встроенных приложений при помощи PowerShell Данный способ самый сложный, т.к. требует взаимодействия с консолью Windows, но мы решили описать его вначале по той причине, что удаление Appx-приложений из PowerShell является наиболее безопасным (все остальные способы предполагают использование сторонних программ, не имеющих отношения к Microsoft). Первым делом требуется запустить оболочку Windows PowerShell: Откройте внутрисистемный поиск, кликнув по значку лупы на панели задач (возле меню "Пуск") или используя сочетание клавиш "Win + S".

Впишите/скопируйте в поисковую строку — "PowerShell" — и запустите найденное приложение от имени администратора. 1 Консольное приложение Windows PowerShell будет запущено. Прежде, чем приступить к удалению встроенных Appx-приложений, нам потребуется получить их системные названия. Для этого предусмотрена команда — Get-AppxPackage. Но если использовать ее в таком виде, то результат, выведенный в консоль PowerShell, окажется очень неудобным для изучения. Потому воспользуемся следующей командой: Get-AppxPackage | Select Name, PackageFullName. Скопируйте эту команду в окно Windows PowerShell и нажмите Enter для завершения ввода. Результат получится примерно следующим: В левой части выведенной на экран таблицы отображено краткое, а в правой части — полное имя Appx-приложений, установленных на компьютере. Для удаления программы обычно используется его полное имя (особенно, если на компьютере установлено несколько версий одного приложения). Но существует и более простой способ — подстановка "*" (звездочки) к части введенного имени приложения. Например, "Microsoft.Windows.Photos_2019.18114.19418.0_x64__8wekyb3d8bbwe" можно заменить на "*photos*" или "Windows.PrintDialog_6.2.1.0_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy" представить как "*printdialog*". Теперь перейдем к самому процессу удаления. В Windows PowerShell это делается при помощи команды: Get-AppxPackage PackageFullName | Remove-AppxPackage, где вместо "PackageFullName" следует использовать полное имя приложения либо конструкцию со звездочками "*". В качестве примера удалим какую-нибудь встроенную программу. Пускай, это будет "Microsoft YourPhone" (если у вас нет смартфона под управлением Windows, вы также можете удалить это приложение в качестве эксперимента). Вводим в PowerShell команду: Get-AppxPackage *yourphone* | Remove-AppxPackage Или, используя полное имя приложения: Get-AppxPackage Microsoft.YourPhone_0.0.13313.0_x64__8wekyb3d8bbwe | Remove-AppxPackage Чтобы проверить успешность деинсталляции, вновь выполним команду вывода на экран списка установленных Appx-приложений, а затем попытаемся найти в нем только что удаленную программу Microsoft YourPhone: Между выделенными на скриншоте программами "VP9VideoExtensions" и "WindowsSoundRecorder" находилось удаленное только что приложение "Microsoft YourPhone", которого сейчас в списке нет. Описанная команда удаляет выбранное приложение только для текущей учетной записи (пользователя) Windows. Если на компьютере имеется несколько учетных записей, и выбранную программу следует удалить в каждой из них, используйте следующую команду: Get-AppxPackage -allusers PackageFullName | Remove-AppxPackage Например, для удаления программы "Microsoft YourPhone" у всех пользователей просто добавляем "-allusers" после "Get-AppxPackage": Get-AppxPackage -allusers *yourphone* | Remove-AppxPackage Теперь рассмотрим специальные утилиты, позволяющие удалять встроенные Appx-приложения буквально в несколько кликов.

Dism++ Хоть программа Dism++ и предназначена для управления образами установочных дисков Windows, в ней присутствует функционал по удалению встроенных Appx-приложений. Это совершенно бесплатная утилита, поддерживающая к тому же русский язык. Работать с программой Dism++ довольно просто: Запустив приложение, откройте вкладку "Управление Appx" в левой части окна (если интерфейс не переведен на русский язык, отройте меню "Options" в верхней части окна программы, затем в подменю "Language" выберите русский язык). Во вкладке "Управление Appx" имеются дополнительные подразделы — "Пользовательские Appx" и "Предустановленные Appx". В первом подразделе приведен список Appx-программ, установленных пользователем (или, возможно, самой системой) уже после установки на ПК операционной системы. В подразделе "Предустановленные Appx" можно ознакомиться именно со встроенными приложениями, установленные на ПК вместе с Windows 10.

Для удаления программы достаточно отметить одну или несколько из нах, затем кликнуть по кнопке "Удалить". На этом работу с программой Dism++ можно заканчивать.

O&O AppBuster Еще одна бесплатная утилита для удаления встроенных Appx-приложений. В отличие от Dism++, O&O AppBuster специализируется именно на работе с Appx-программами. И утилита способна не только удалять их, но и устанавливать. Работать с программой O&O AppBuster так же просто, как и с Dism++, единственное неудобство — отсутствие перевода интерфейса на русский язык: Сразу после запуска O&O AppBuster выводит на экран таблицу со списком установленных (пометка "Installed" в графе "Status") и доступных к установке (пометка "Available") Appx-приложений. Однако список этот не полный. По умолчанию утилита не отображает Appx-приложения, входящие в категорию системных (System Apps) и фреймворк-программ (Frameworks Apps). Чтобы отобразить их и при необходимости исключить из отображения другие категории Appx-приложений, используйте меню "View" в верхней части окна. Для удаления программ сначала отметьте их в списке. Обратите внимание на графу "Status". В ней напротив названия приложение должна быть пометка "Installed". После — нажмите на кнопку "Remove". Далее на экране отобразится окно, в котором нужно выбрать, как именно выполнить удаление Appx-приложения: только у текущего пользователя (вариант "Current User"), у всех пользователей ("All Users") или вообще полностью с компьютера ("Machine"). Выберите подходящий вариант удаления и нажмите "OK". Далее отобразится еще одно окно. Здесь будет предложено создать контрольную точку восстановления Windows, что позволит в будущем восстановить работу системы, если удаление Appx-приложения (как правило, системного) приведет к каким-либо сбоям. Об успешности удаления будет свидетельствовать следующее окно: Если же программу O&O AppBuster вы решили использовать, наоборот, для установки Appx-приложений, сделать это еще проще: Отметьте одно или несколько приложений, напротив названия которых присутствует пометка "Available", и нажмите кнопку "Install". Кликните "ОК" в следующем окне. Программа будет установлена.