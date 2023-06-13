Dism++ — программа для управления установочными образами операционных систем Windows с многочисленными дополнительными функциями по обслуживанию ОС (чистка мусора, управление автозагрузкой и др.). Приложение распространяется бесплатно, подходит для запуска на компьютерах с Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит). Интерфейс переведен на русский язык.
Программа Dism++
Свое название программа позаимствовала у стандартной системной утилиты Windows — DISM, которая впервые появилась в Vista. Предназначена эта утилита для настройки образов Windows формата WIM (Windows Imaging Format), разработанных в Microsoft.
К примеру, при помощи DISM можно добавлять или удалять какие-либо системные компоненты внутри самого образа еще до его записи на диск/флешку для последующей установки. И все эти функции в случае со штатной утилитой требуется запускать в командной строке, что сложно для большинства пользователей. В Dism++ же реализован графический пользовательский интерфейс, благодаря чему управление образами существенно упрощается, становится доступным для пользователей, не знакомых с командами DISM.
Работа образами Windows
Программа Dism++ предоставляет мощный инструментарий для работы с образами дисков Windows, в т.ч.:
- Создание образа текущей операционной системы (в среде которой была запущена программа Dism++). Имеется возможность создания установочного образа, который впоследствии можно записать на загрузочную флешку и установить на любом компьютере, либо бэкап-образа для восстановления действующей системы при ее повреждении.
- Возможность развертывания WIM-образов. Другими словами — возможность установки новой копии Window на диск/раздел из-под запущенной ОС, т.е. без необходимости загрузки компьютера с загрузочной флешки/диска.
- Возможность редактирования образов (в т.ч. установочных образов, снятых с запущенной ОС Windows): добавление/отключение служб, системных компонентов, драйверов, приложений и т.д.
- Конвертирование WIM, ESD и SWM образов из любого из этих форматов в любой из них.
- Создание установочных ISO-образов из созданных/отредактированных WIM-образов.
- Получение полной информации об имеющихся в распоряжении пользователя дистрибутивах Windows и другие функции.
Функции восстановления Windows
Приложение Dism++ имеет следующие ключевые функции для восстановления ОС WIndows:
- Проверка и автоматическое исправление работоспособности образов.
- Восстановление загрузчика Windows (добавление новой загрузочной записи на указанный системный диск/раздел).
- Восстановление Windows из ранее созданного бэкап-образа или установочного образа текущей системы.
- Загрузка Windows в среде восстановления с последующим запусков в ней загрузочной версии Dism++.
Функции обслуживания системы
Программа Dism++ окажется полезной не только для тех, кто создает собственные сборки образов Windows, но и для рядовых пользователей ПК. И это обусловлено наличием в приложении таких вспомогательных функций, как:
- Очистка системы от мусорных файлов с целью увеличения производительности ее работы и/или высвобождения дискового пространства. Программа Dism++ на выбор пользователя удаляет устаревшие файлы (резервные копии файлов, накапливающиеся после обновлений Windows, программ, и т.д.), файлы, содержащие отчеты, события, историю и т.п., системные кэш-файлы, временные файлы и прочий мусор.
- Оптимизация системы путем включения/выключения различных системных компонентов, служб, функций и приложений, настройки системных параметров и т.д.
- Управление автозагрузкой (добавление/исключение программ и/в список автозагрузки).
- Возможность удаления любых установленных на компьютере программ и/или Appx-приложений (универсальных приложений для Windows-устройств, загружаемых из магазина Microsoft Store).
- Удаление паролей или включение других учетных записей Windows.
- Управление драйверами: установка, экспорт (бэкап) и удаление.
- Управление компонентами Windows — включение, выключение и обновление.
- Удаление/отключение и добавление/установка персонализированных возможностей (распознавание текста, преобразование текста в речь, режим разработчика и многие другие).
- Возможность удаления установленных и ручной установки обновлений Windows из файлов MSU, CAB, EXE,ESD, MUM.