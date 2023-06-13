Dism++ — программа для управления установочными образами операционных систем Windows с многочисленными дополнительными функциями по обслуживанию ОС (чистка мусора, управление автозагрузкой и др.). Приложение распространяется бесплатно, подходит для запуска на компьютерах с Windows Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит). Интерфейс переведен на русский язык.

Программа Dism++

Свое название программа позаимствовала у стандартной системной утилиты Windows — DISM, которая впервые появилась в Vista. Предназначена эта утилита для настройки образов Windows формата WIM (Windows Imaging Format), разработанных в Microsoft.

К примеру, при помощи DISM можно добавлять или удалять какие-либо системные компоненты внутри самого образа еще до его записи на диск/флешку для последующей установки. И все эти функции в случае со штатной утилитой требуется запускать в командной строке, что сложно для большинства пользователей. В Dism++ же реализован графический пользовательский интерфейс, благодаря чему управление образами существенно упрощается, становится доступным для пользователей, не знакомых с командами DISM.

Работа образами Windows

Программа Dism++ предоставляет мощный инструментарий для работы с образами дисков Windows, в т.ч.:

Создание образа текущей операционной системы (в среде которой была запущена программа Dism++). Имеется возможность создания установочного образа, который впоследствии можно записать на загрузочную флешку и установить на любом компьютере, либо бэкап-образа для восстановления действующей системы при ее повреждении.

Возможность развертывания WIM-образов. Другими словами — возможность установки новой копии Window на диск/раздел из-под запущенной ОС, т.е. без необходимости загрузки компьютера с загрузочной флешки/диска.

Возможность редактирования образов (в т.ч. установочных образов, снятых с запущенной ОС Windows): добавление/отключение служб, системных компонентов, драйверов, приложений и т.д.

Конвертирование WIM, ESD и SWM образов из любого из этих форматов в любой из них.

Создание установочных ISO-образов из созданных/отредактированных WIM-образов.

Получение полной информации об имеющихся в распоряжении пользователя дистрибутивах Windows и другие функции.

Функции восстановления Windows

Приложение Dism++ имеет следующие ключевые функции для восстановления ОС WIndows:

Проверка и автоматическое исправление работоспособности образов.

Восстановление загрузчика Windows (добавление новой загрузочной записи на указанный системный диск/раздел).

Восстановление Windows из ранее созданного бэкап-образа или установочного образа текущей системы.

Загрузка Windows в среде восстановления с последующим запусков в ней загрузочной версии Dism++.

Функции обслуживания системы

Программа Dism++ окажется полезной не только для тех, кто создает собственные сборки образов Windows, но и для рядовых пользователей ПК. И это обусловлено наличием в приложении таких вспомогательных функций, как: