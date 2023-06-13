SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Dism++

Dism++

Программа для настройки образов дистрибутивов Windows

2,5 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 10.1.1002.2
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История изменений

Версия 10.1.1002.2

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Оценки программы

2,5

2 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о Dism++

2 отзыва

YU

In win11 no works!
С windows 11 она не работает как положено.

SoftSalad

Спасибо за информацию, поправили