Программы для записи образов на диск

Образы дисков дают возможность создать точную копию CD или DVD с данными. Полученные образы можно записать на другой носитель информации. Для этого необходимо воспользоваться специальными программами для прожига дисков.

InfraRecorder InfraRecorder — софт с открытым исходным кодом, который дает возможность записывать данные на CD и DVD накопители c функцией очистки диска и копирования данных с носителя. В программе можно создать аудио-CD и специальные видео-DVD для просмотра мультимедийных файлов на проигрывателях. Перейдите в меню "Действия" и выберите функцию "Записать образ". Откроется проводник файлов в котором нужно выбрать путь, где расположен файл для записи. В новом окне укажите привод, в котором находится диск. Установите оптимальную скорость записи и выберите один из доступных режимов записи образа. Укажите необходимое количество копий. Также в настройках можно выбрать действие, которое выполнит ПО после записи данных на диск (извлечение диска из привода, установка защиты от опустошения буфера, дополнение треков с данными). Также в утилите есть функция проверки диска после записи. У приложения InfraRecorder есть ряд преимуществ: удаление информации с CD-RW и DVD-RW;

возможность просмотра отчета о работе программы;

управление треками на аудио CD;

копирование дисков с данными;

импортирование файлов в проект;

просмотр информации о диске и приводе;

инструмент для внесения изменений в работу устройств для чтения дисков;

функция "Drag and Drop" для быстрого перемещения файлов и папок. Недостатки утилиты InfraRecorder: не поддерживается функция извлечения boot-секторов;

отсутствует инструмент для верификации файлов и папок, записанных на диск;

нельзя создать загрузочный диск или USB-флешку. Программу InfraRecorder можно загрузить бесплатно. Язык интерфейса — русский.

PowerISO PowerISO — программа для работы с образами, с помощью которой можно записать созданные образы на диск. В утилите поддерживается функция сжатия файлов и работа со всеми форматами образов, включая CDI, BIN, ISO и C2D. Также приложение позволяет создавать образы из USB привода, Blu-Ray, CD и DVD. Запустите функцию "Прожечь", которая находится на панели инструментов программы PowerISO. Откроется окно "Прожечь файл образа". Выберите файл, который находится на компьютере, через проводник Windows. Далее нужно выбрать пишущий привод, где находится чистый диск CD или DVD. Установите оптимальную скорость прожига. В завершении можно активировать функцию проверки диска на ошибки. В логе отображается время и события: добавление файла образа, размер файла и количество секторов, начало и окончание прожига. У приложения PowerISO имеются следующие преимущества: копирование данных с диска;

встроенный аудиоконвертер;

возможность создания загрузочного USB привода;

смена оформления интерфейса;

уменьшение размера файлов путем сжатия;

просмотр детальной информации о приводе на ПК;

инструмент для редактирования секторов диска;

возможность управления виртуальным приводом; Основные недостатки программы: отсутствует инструмент для удаления файлов и папок с диска;

нельзя выбрать режим записи данных на носитель информации;

нет возможности создания аудио CD и видео DVD. PowerISO имеет интерфейс на русском языке. У программы есть ознакомительная версия с ограниченным функционалом. Цена лицензии — 30 долларов.

DeepBurner DeepBurner — маленькая программа, с помощью которой можно записать образы и файлы на компакт-диски. Также в приложении есть функция очистки носителя информации и встроенный проводник для быстрого добавления файлов и папок на диск для последующей записи. На начальном этапе утилита предоставит возможность выбора типа проекта. Здесь нужно выбрать инструмент "Прожиг ISO-образа". В следующем окне укажите путь к файлу образа на компьютере через встроенный проводник, где можно активировать функцию автоматического удаления образа после успешной записи файла на диск. Выберите оптический привод и установите оптимальную скорость записи данных. Чем выше скорость, тем больше вероятность возникновения ошибок во время записи. В дополнительных параметрах можно указать нужное количество копий проекта и формат записи: симуляция и фактическая запись образа на диск. Перед запуском прожига можно очистить перезаписываемый носитель информации. Преимущества DeepBurner: печать этикетки дисков разных форматов;

функция автоматического удаления образа с компьютера после записи на диск;

выбор скорости записи;

встроенный проводник файлов с поддержкой технологии "Drag and Drop";

очистка перезаписываемых RW дисков.

настройка отображения значков и окон в интерфейсе;

работа с использованием технологии "Burn-Proof". Недостатки: нет возможности создания загрузочных дисков и USB-флешек;

нельзя выбрать действие утилиты после записи образа на диск;

отсутствует функция копирования данных с диска;

нельзя конвертировать образ. Программу DeepBurner можно загрузить бесплатно на русском языке.

Astroburn Lite Astroburn Lite — простая утилита для записи информации на диск с функцией проверки диска на ошибки после записи и возможностью очистки носителя информации. Откройте раздел "Образ" и добавьте файл через проводник. После этого выберите привод, в котором находится диск, и установите скорость записи данных. Есть возможность включения функции тестирования носителя информации по завершению процесса записи образа на диск. Преимущества утилиты Astroburn Lite: софт работает со всеми видами оптических приводов;

можно выбрать скорость записи образов и файлов на диск;

интерфейс переведен на 34 языка;

обладает инструментом для проверки носителя информации после записи;

доступна функция очистки информации на диске для освобождения свободного пространства;

есть возможность смены оформления интерфейса;

низкая нагрузка на систему во время работы. Недостатки ПО: нельзя выбрать режим записи файлов и образов на CD и DVD;

нет функции создания загрузочного диска;

отсутствует встроенный конвертер образов из одного формата в другой;

нельзя создать и распечатать обложку для диска. Программа Astroburn Lite распространяется бесплатно и переведена на русский язык. Цена Pro-версии с расширенным функционалом составляет 10 евро.