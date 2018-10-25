Лучшие программы для скачивания видео из YouTube

YouTube — самый популярный видеохостинг в мире. Миллионы роликов загружаются на сайт: музыкальные клипы, развлекательные видео, блоги, интервью, обучающие материалы, мастер-классы и масса другого контента.
Базовый функционал платформы не дает возможность скачивать видеоролики. Решить эту проблему можно с помощью программ для загрузки видео с YouTube. Они позволяют скачивать ролики с серверов видеохостинга в любом доступном качестве на Windows-компьютеры.
YOUTUBED VIDEO DOWNLOADER
YouTubeD Video Downloader — простая утилита для загрузки роликов с популярных видеохостингов. Помимо скачивания видео, приложение позволяет преобразовывать исходные файлы из одного формата в другой.
Программа распространяется в двух версия: базовая (бесплатная) и PRO (платная). Стоимость PRO-версии — 10 долларов в год. Платная версия YouTubeD Video Downloader открывает дополнительные возможности: автоматическое преобразование роликов, массовое скачивание файлов и ускорение загрузки. Утилита доступна для операционной системы Windows. Интерфейс переведен на русский язык.
1. Для скачивания видеоролика с YouTube необходимо скопировать ссылку из браузера и вставить ее в специальную строку программы.
2. Выберите качество загрузки из списка. По умолчанию стоит лучшее доступное.
3. Установите папку для сохранения файла.
4. Нажмите кнопку "Скачать", чтобы запустить процесс загрузки видеоролика с серверов YouTube.
5. В разделе "Преобразование" можно изменить формат видеоролика. Выберите нужный файл, который находится на компьютере. В строке "Преобразование видео" укажите необходимый вариант из списка.
6. После этого установите качество исходного файла, выберите папку для сохранения проекта и нажмите "Преобразовать". Также можно изменить объем звука и вырезать лишние кадры. Для этого необходимо указать начальное и конечное время.
Посмотреть историю загрузок можно в разделе программы "Активность". В разделе "Воспроизведение" можно открыть и посмотреть любой видеоролик с компьютера с помощью встроенного в приложение плеера.
VIDEOGET
VideoGet — приложение для скачивания видео с 900 различных сайтов, в число которых входит YouTube. Чтобы получить полную версию программы, нужно купить лицензию. Стоимость активации составляет 30 долларов, лицензия покупается навсегда. Бесплатная демо-версия VideoGet приложения позволяет скачивать 20 роликов. Утилита доступна для операционной системы Windows. Интерфейс поддерживает русский язык.
1. Чтобы загрузить ролик с YouTube запустите программу. На верхней панели инструментов нажмите на иконку плюса. Откроется небольшое окно, где необходимо вставить ссылку на видеоролик.
2. Ссылка отобразится в окне под панелью инструментов. Можно добавить несколько ссылок одновременно.
3. Чтобы начать загрузку файла необходимо нажать на иконку стрелочки вниз.
4. В правой части окна программы расположены следующие функции:
- Перемещение выделенной строки вверх и вниз списка.
- Загрузка списка ссылок.
- Сохранение текущего списка.
- Удаление выделенной строки.
5. В нижней части интерфейса можно включить функцию автоматического конвертирования исходного файла. Для этого нужно установить галочку для активации инструмента. После этого укажите необходимый формат ролика, разрешение, качество видео и аудио и т.д.
Инструментарий программы VideoGet позволяет остановить или поставить на паузу процесс скачивания файлов. Для этого нужно выбрать соответствующую функцию на панели инструментов в верхней части интерфейса.
UMMY VIDEO DOWNLOADER
Ummy Video Downloader — простое приложения для скачивания видео с YouTube на компьютер. Программа распространяется на бесплатной основе. Кроме загрузки видео утилита позволяет загружать аудиодорожку в формате MP3 отдельно.
Программа доступна для операционной системы Windows и iOS. Интерфейс выполнен в стиле "минимализм". Это упрощает процесс навигации в приложении. Поддерживается русский язык.
1. Установите и запустите утилиту на ПК. Скопируйте ссылку видео с YouTube в буфер обмена. Вставьте URL в строку ввода ссылок.
2. Начнется загрузка ролика. По завершению этого процесса нужно выбрать качество файла для скачивания.
3. Чтобы начать загрузку необходимо нажать кнопку "Скачать". Откроется небольшое окно для выбора папки, в которую будет сохранен исходный файл.
4. В левом верхнем углу расположена иконка шестеренок. В этом разделе доступны следующие инструменты:
- Настройки программы. Здесь можно изменить папку для сохранения файлов, выбрать качество видео по умолчанию, сменить язык интерфейса и т.д.
- В строке "Выключить" расположен инструмент автоматического выключения программы по завершению процесса загрузки.
Остальные функции этого раздела — информационные. Они позволяет посмотреть советы по работе с программой, отправить пожелания по улучшению утилиты разработчикам или сообщить об ошибке.
Отметим, что с YouTube также можно скачивать только аудио и музыку — вот программы.