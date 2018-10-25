Лучшие программы для скачивания видео из YouTube

YouTube — самый популярный видеохостинг в мире. Миллионы роликов загружаются на сайт: музыкальные клипы, развлекательные видео, блоги, интервью, обучающие материалы, мастер-классы и масса другого контента.

Базовый функционал платформы не дает возможность скачивать видеоролики. Решить эту проблему можно с помощью программ для загрузки видео с YouTube. Они позволяют скачивать ролики с серверов видеохостинга в любом доступном качестве на Windows-компьютеры.

YOUTUBED VIDEO DOWNLOADER

YouTubeD Video Downloader — простая утилита для загрузки роликов с популярных видеохостингов. Помимо скачивания видео, приложение позволяет преобразовывать исходные файлы из одного формата в другой.

Программа распространяется в двух версия: базовая (бесплатная) и PRO (платная). Стоимость PRO-версии — 10 долларов в год. Платная версия YouTubeD Video Downloader открывает дополнительные возможности: автоматическое преобразование роликов, массовое скачивание файлов и ускорение загрузки. Утилита доступна для операционной системы Windows. Интерфейс переведен на русский язык.

1. Для скачивания видеоролика с YouTube необходимо скопировать ссылку из браузера и вставить ее в специальную строку программы.

2. Выберите качество загрузки из списка. По умолчанию стоит лучшее доступное.

3. Установите папку для сохранения файла.

4. Нажмите кнопку "Скачать", чтобы запустить процесс загрузки видеоролика с серверов YouTube.

5. В разделе "Преобразование" можно изменить формат видеоролика. Выберите нужный файл, который находится на компьютере. В строке "Преобразование видео" укажите необходимый вариант из списка.

6. После этого установите качество исходного файла, выберите папку для сохранения проекта и нажмите "Преобразовать". Также можно изменить объем звука и вырезать лишние кадры. Для этого необходимо указать начальное и конечное время.

Посмотреть историю загрузок можно в разделе программы "Активность". В разделе "Воспроизведение" можно открыть и посмотреть любой видеоролик с компьютера с помощью встроенного в приложение плеера.