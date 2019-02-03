Программы для скачивания музыки из YouTube

На популярном видеохостинге YouTube публикуются тысячи музыкальных клипов. С помощью специальных программ пользователи могут скачивать только аудиодорожки в формате MP3 без видеоряда. Это снижает размер файла и позволяет слушать музыку на мультимедийных проигрывателях.
FREE YOUTUBE TO MP3 CONVERTER
Free YouTube to MP3 Converter — небольшая утилита, которая используется для скачивания видеороликов из YouTube в формате MP3. Программа автоматически добавляет обложки к загруженным файлам, которые отображаются в музыкальных проигрывателях.
Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) интерфейс на русском языке. Модель распространения приложения — бесплатная. При этом пользователи могут купить платную Premium-версию:
- 20 долларов за месяц;
- 30 долларов за бессрочную версию.
Преимущества Premium-версии программы Free YouTube to MP3 Converter:
- Возможность скачивания плейлистов.
- Высокая скорость загрузки файлов.
- Наличие возможности использования утилиты в коммерческих целях.
- Приоритетная техподдержка.
После запуска приложения откроется главное окно, в котором выполняются основные операции по загрузке музыки из YouTube. На первом этапе необходимо найти видеоролик и скопировать ссылку в буфер обмена. Далее нужно перейти в утилиту и нажать кнопку "Вставить". Через секунду ролик появится в программе.
На следующем этапе работы необходимо перейти к процессу скачивания музыкальной дорожки. Для этого нужно выбрать качество и формат файла из списка.
На завершающем этапе необходимо нажать на кнопку скачивания. Исходный файл будет сохранен на компьютере.
Преимущества программы Free YouTube to MP3 Converter:
- возможность пользоваться функциями утилиты бесплатной;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- скачать музыкальную дорожку можно в нескольких форматах.
Недостатки:
- нельзя скачать видеоролики целиком.
UMMY VIDEO DOWNLOADER
Ummy Video Downloader — простая утилита для загрузки видео из популярного видеохостинга YouTube. С помощью приложения можно скачать полное видео, а также только музыкальную дорожку в формате MP3.
Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64-бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения программы Ummy Video Downloader — бесплатная.
Перед тем, как начать загрузку файлов, необходимо перейти в раздел настроек и выбрать папку для сохранения музыки.
Также в настройках можно указать, чтобы утилита всегда спрашивала место для сохранения файлов. Следующий шаг — копирование ссылки видеоролика в буфер обмена. После того, как ссылка будет скопирована, необходимо вставить ее в строку ввода информации в главном окне Ummy Video Downloader.
Теперь нужно выбрать формат MP3 из списка. Также в этом списке отображается размер загружаемого файла.
Чтобы начать загрузку музыки из YouTube, необходимо нажать кнопку "Скачать".
Преимущества Ummy Video Downloader:
- простой процесс скачивания музыки;
- поддержка русского языка;
- бесплатная модель распространения.
Недостатки:
- нет возможности скачивания плейлистов.
MEDIAHUMAN YOUTUBE TO MP3 CONVERTER
MediaHuman YouTube to MP3 Converter — удобная утилита для сохранения музыки из YouTube в формате MP3. Загруженный файл можно добавить в iTunes. Есть поддержка функции параллельного скачивания нескольких файлов одновременно: можно загрузить целый плейлист или все видео с канала.
Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и передена на русский язык. Модель распространения приложения MediaHuman YouTube to MP3 Converter — бесплатная.
Перед тем, как начать работу с утилитой, необходимо найти нужный видеоролик на хостинге YouTube и скопировать ссылку в буфер обмена. После запуска программы откроется главное окно. Для скачивания музыки необходимо нажать кнопку "Вставить ссылку", которая расположена на панели инструментов.
Видеоролик будет добавлен в приложение. Перед тем, как начать процесс скачивания, можно выбрать папку для сохранения исходного файла. Для этого необходимо перейти в "Настройки" — "Аудио".
Помимо пути для сохранения файлов пользователи могут указать формат, в который будет конвертироваться видеоролик, битрейт или качество. Можно установить автоматический экспорт файлов в iTunes.
После того, как будут установлены основные параметры в настройках, можно приступать к скачиванию музыкального файла. Для этого необходимо нажать кнопку "Start download" в главном окне программы MediaHuman YouTube to MP3 Converter.
Преимущества MediaHuman YouTube to MP3 Converter:
- бесплатная модель распространения;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- добавление файлов в iTunes;
- возможность загрузки плейлистов.
Недостатки:
- нельзя скачать видеоряд клипа с YouTube.
GIHOSOFT TUBEGET
Gihosoft TubeGet — полезная утилита для сохранения видеороликов с YouTube. С помощью приложения можно сохранить только музыкальную дорожку ролика в формате MP3.
Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения Gihosoft TubeGet — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию, необходимо купить лицензию. Стоимость Premium-версии составляет 30 долларов. В бесплатной пробной версии действует ряд ограничений: возможность скачивать не более 5 видео или 1 плейлиста в день. Также в бесплатной версии нельзя скачать MP3.
На первом этапе работы с приложением нужно скопировать ссылку на YouTube-видео в буфер обмена. Далее необходимо нажать кнопку "Paste URL" в главном окне утилиты.
Через несколько секунд откроется новое окно, в котором пользователям нужно выбрать формат файла для сохранения. Здесь нужно выбрать функцию "Convert to MP3". После этого можно приступать к скачиванию музыки из YouTube.
Преимущества:
- удобный интерфейс;
- возможность скачивания плейлистов;
- есть встроенный редактор видео.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
Для скачивания видео из YouTube можно использовать эти же программы.