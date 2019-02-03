Программы для скачивания музыки из YouTube

На популярном видеохостинге YouTube публикуются тысячи музыкальных клипов. С помощью специальных программ пользователи могут скачивать только аудиодорожки в формате MP3 без видеоряда. Это снижает размер файла и позволяет слушать музыку на мультимедийных проигрывателях.

FREE YOUTUBE TO MP3 CONVERTER Free YouTube to MP3 Converter — небольшая утилита, которая используется для скачивания видеороликов из YouTube в формате MP3. Программа автоматически добавляет обложки к загруженным файлам, которые отображаются в музыкальных проигрывателях. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) интерфейс на русском языке. Модель распространения приложения — бесплатная. При этом пользователи могут купить платную Premium-версию: 20 долларов за месяц;

30 долларов за бессрочную версию. Преимущества Premium-версии программы Free YouTube to MP3 Converter: Возможность скачивания плейлистов. Высокая скорость загрузки файлов. Наличие возможности использования утилиты в коммерческих целях. Приоритетная техподдержка. После запуска приложения откроется главное окно, в котором выполняются основные операции по загрузке музыки из YouTube. На первом этапе необходимо найти видеоролик и скопировать ссылку в буфер обмена. Далее нужно перейти в утилиту и нажать кнопку "Вставить". Через секунду ролик появится в программе. На следующем этапе работы необходимо перейти к процессу скачивания музыкальной дорожки. Для этого нужно выбрать качество и формат файла из списка. На завершающем этапе необходимо нажать на кнопку скачивания. Исходный файл будет сохранен на компьютере. Преимущества программы Free YouTube to MP3 Converter: возможность пользоваться функциями утилиты бесплатной;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

скачать музыкальную дорожку можно в нескольких форматах. Недостатки: нельзя скачать видеоролики целиком. Скачать Free YouTube to MP3 Converter

UMMY VIDEO DOWNLOADER Ummy Video Downloader — простая утилита для загрузки видео из популярного видеохостинга YouTube. С помощью приложения можно скачать полное видео, а также только музыкальную дорожку в формате MP3. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64-бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения программы Ummy Video Downloader — бесплатная. Перед тем, как начать загрузку файлов, необходимо перейти в раздел настроек и выбрать папку для сохранения музыки. Также в настройках можно указать, чтобы утилита всегда спрашивала место для сохранения файлов. Следующий шаг — копирование ссылки видеоролика в буфер обмена. После того, как ссылка будет скопирована, необходимо вставить ее в строку ввода информации в главном окне Ummy Video Downloader. Теперь нужно выбрать формат MP3 из списка. Также в этом списке отображается размер загружаемого файла. Чтобы начать загрузку музыки из YouTube, необходимо нажать кнопку "Скачать". Преимущества Ummy Video Downloader: простой процесс скачивания музыки;

поддержка русского языка;

бесплатная модель распространения. Недостатки: нет возможности скачивания плейлистов. Скачать Ummy Video Downloader

MEDIAHUMAN YOUTUBE TO MP3 CONVERTER MediaHuman YouTube to MP3 Converter — удобная утилита для сохранения музыки из YouTube в формате MP3. Загруженный файл можно добавить в iTunes. Есть поддержка функции параллельного скачивания нескольких файлов одновременно: можно загрузить целый плейлист или все видео с канала. Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и передена на русский язык. Модель распространения приложения MediaHuman YouTube to MP3 Converter — бесплатная. Перед тем, как начать работу с утилитой, необходимо найти нужный видеоролик на хостинге YouTube и скопировать ссылку в буфер обмена. После запуска программы откроется главное окно. Для скачивания музыки необходимо нажать кнопку "Вставить ссылку", которая расположена на панели инструментов. Видеоролик будет добавлен в приложение. Перед тем, как начать процесс скачивания, можно выбрать папку для сохранения исходного файла. Для этого необходимо перейти в "Настройки" — "Аудио". Помимо пути для сохранения файлов пользователи могут указать формат, в который будет конвертироваться видеоролик, битрейт или качество. Можно установить автоматический экспорт файлов в iTunes. После того, как будут установлены основные параметры в настройках, можно приступать к скачиванию музыкального файла. Для этого необходимо нажать кнопку "Start download" в главном окне программы MediaHuman YouTube to MP3 Converter. Преимущества MediaHuman YouTube to MP3 Converter: бесплатная модель распространения;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

добавление файлов в iTunes;

возможность загрузки плейлистов. Недостатки: нельзя скачать видеоряд клипа с YouTube.