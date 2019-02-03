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Программы для скачивания музыки из YouTube

Программы для бесплатного скачивания музыки (MP3) с видеохостинга YouTube.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

На популярном видеохостинге YouTube публикуются тысячи музыкальных клипов. С помощью специальных программ пользователи могут скачивать только аудиодорожки в формате MP3 без видеоряда. Это снижает размер файла и позволяет слушать музыку на мультимедийных проигрывателях.

FREE YOUTUBE TO MP3 CONVERTER

Free YouTube to MP3 Converter — небольшая утилита, которая используется для скачивания видеороликов из YouTube в формате MP3. Программа автоматически добавляет обложки к загруженным файлам, которые отображаются в музыкальных проигрывателях.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) интерфейс на русском языке. Модель распространения приложения — бесплатная. При этом пользователи могут купить платную Premium-версию:

  • 20 долларов за месяц;
  • 30 долларов за бессрочную версию.

Преимущества Premium-версии программы Free YouTube to MP3 Converter:

  1. Возможность скачивания плейлистов.
  2. Высокая скорость загрузки файлов.
  3. Наличие возможности использования утилиты в коммерческих целях.
  4. Приоритетная техподдержка.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором выполняются основные операции по загрузке музыки из YouTube. На первом этапе необходимо найти видеоролик и скопировать ссылку в буфер обмена. Далее нужно перейти в утилиту и нажать кнопку "Вставить". Через секунду ролик появится в программе.

Free YouTube to MP3 Converter

На следующем этапе работы необходимо перейти к процессу скачивания музыкальной дорожки. Для этого нужно выбрать качество и формат файла из списка.

Настройки Free YouTube to MP3 Converter

На завершающем этапе необходимо нажать на кнопку скачивания. Исходный файл будет сохранен на компьютере.

Скачивание музыки в Free YouTube to MP3 Converter

Преимущества программы Free YouTube to MP3 Converter:

  • возможность пользоваться функциями утилиты бесплатной;
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • скачать музыкальную дорожку можно в нескольких форматах.

Недостатки:

  • нельзя скачать видеоролики целиком.

Скачать Free YouTube to MP3 Converter

UMMY VIDEO DOWNLOADER

Ummy Video Downloader — простая утилита для загрузки видео из популярного видеохостинга YouTube. С помощью приложения можно скачать полное видео, а также только музыкальную дорожку в формате MP3.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64-бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения программы Ummy Video Downloader — бесплатная.

Перед тем, как начать загрузку файлов, необходимо перейти в раздел настроек и выбрать папку для сохранения музыки.

Ummy Video Downloader

Также в настройках можно указать, чтобы утилита всегда спрашивала место для сохранения файлов. Следующий шаг — копирование ссылки видеоролика в буфер обмена. После того, как ссылка будет скопирована, необходимо вставить ее в строку ввода информации в главном окне Ummy Video Downloader.

Скачивание музыки в Ummy Video Downloader

Теперь нужно выбрать формат MP3 из списка. Также в этом списке отображается размер загружаемого файла.

Скачивание музыки через Ummy Video Downloader

Чтобы начать загрузку музыки из YouTube, необходимо нажать кнопку "Скачать".

Преимущества Ummy Video Downloader:

  • простой процесс скачивания музыки;
  • поддержка русского языка;
  • бесплатная модель распространения.

Недостатки:

  • нет возможности скачивания плейлистов.

Скачать Ummy Video Downloader

MEDIAHUMAN YOUTUBE TO MP3 CONVERTER

MediaHuman YouTube to MP3 Converter — удобная утилита для сохранения музыки из YouTube в формате MP3. Загруженный файл можно добавить в iTunes. Есть поддержка функции параллельного скачивания нескольких файлов одновременно: можно загрузить целый плейлист или все видео с канала.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и передена на русский язык. Модель распространения приложения MediaHuman YouTube to MP3 Converter — бесплатная.

Перед тем, как начать работу с утилитой, необходимо найти нужный видеоролик на хостинге YouTube и скопировать ссылку в буфер обмена. После запуска программы откроется главное окно. Для скачивания музыки необходимо нажать кнопку "Вставить ссылку", которая расположена на панели инструментов.

MediaHuman YouTube to MP3 Converter

Видеоролик будет добавлен в приложение. Перед тем, как начать процесс скачивания, можно выбрать папку для сохранения исходного файла. Для этого необходимо перейти в "Настройки" — "Аудио".

Настройки MediaHuman YouTube to MP3 Converter

Помимо пути для сохранения файлов пользователи могут указать формат, в который будет конвертироваться видеоролик, битрейт или качество. Можно установить автоматический экспорт файлов в iTunes.

После того, как будут установлены основные параметры в настройках, можно приступать к скачиванию музыкального файла. Для этого необходимо нажать кнопку "Start download" в главном окне программы MediaHuman YouTube to MP3 Converter.

Скачивание музыки с Ютуб MediaHuman YouTube to MP3 Converter

Преимущества MediaHuman YouTube to MP3 Converter:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • добавление файлов в iTunes;
  • возможность загрузки плейлистов.

Недостатки:

  • нельзя скачать видеоряд клипа с YouTube.

GIHOSOFT TUBEGET

Gihosoft TubeGet — полезная утилита для сохранения видеороликов с YouTube. С помощью приложения можно сохранить только музыкальную дорожку ролика в формате MP3.

Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения Gihosoft TubeGet — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию, необходимо купить лицензию. Стоимость Premium-версии составляет 30 долларов. В бесплатной пробной версии действует ряд ограничений: возможность скачивать не более 5 видео или 1 плейлиста в день. Также в бесплатной версии нельзя скачать MP3.

На первом этапе работы с приложением нужно скопировать ссылку на YouTube-видео в буфер обмена. Далее необходимо нажать кнопку "Paste URL" в главном окне утилиты.

Gihosoft TubeGet

Через несколько секунд откроется новое окно, в котором пользователям нужно выбрать формат файла для сохранения. Здесь нужно выбрать функцию "Convert to MP3". После этого можно приступать к скачиванию музыки из YouTube.

Скачивание с Ютуб через Gihosoft TubeGet

Преимущества:

  • удобный интерфейс;
  • возможность скачивания плейлистов;
  • есть встроенный редактор видео.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

Для скачивания видео из YouTube можно использовать эти же программы.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Ummy Video Downloader
Ummy Video Downloader

Версия 1.10.3.0

Программа для скачивания видео и музыки с YouTube и других видеохостингов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (25)
Free YouTube to MP3 Converter
Free YouTube to MP3 Converter

Версия 4.1.87

Программа для скачивания музыки с YouTube

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)

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