Программы для изменения причесок и цвета волос на фотографиях

Изменить имидж и поэкспериментировать с внешностью можно без похода к стилисту или парикмахеру. Для этого нужно скачать специальные программы на Windows-компьютер, которые дают возможность изменить прическу и цвет волос на фотографиях.
3000 причесок
3000 причесок — программа, которая используется для моделирования образов и смены имиджа. С помощью приложения можно подобрать прическу, изменить цвет волос, нанести макияж и использовать различные аксессуары. В библиотеке утилиты доступно 3000 причесок, поддерживается работа со слоями.
Утилита работает на всех актуальных версиях Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы — бесплатная.
После запуска утилиты пользователям нужно загрузить фотографию для обработки. Выполнить это действие можно с помощью стартового ассистента, который расположен в левой части интерфейса.
На следующем этапе работы нужно определить положение глаз и губ на фотографии. Это необходимо для более точного использования готовых шаблонов.
После этого пользователи могут приступать к выбору прически. В приложении можно установить тип волос, стиль, длину и цвет. После установки необходимых параметров откроются все доступные варианты причесок. Чтобы выбрать понравившийся тип волос, достаточно кликнуть на прическу в библиотеке элементов. Расположение прически на фотографии можно настроить в правом окне утилиты.
После выбора прически пользователи могут добавить аксессуары, изменить стиль и толщину бровей, добавить макияж. Полученный результат можно распечатать с помощью принтера. Чтобы сохранить фотографию с измененной прической и цветом волос, нужно перейти в раздел меню "Проекты" и выбрать пункт "Сохранить как".
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- бесплатная модель распространения;
- большая библиотека причесок;
- возможность добавления аксессуаров;
- инструмент для печати фотографий.
Недостатки:
- отсутствует функция просмотра фотографии до и после редактирования.
jKiwi
jKiwi — небольшая утилита для подбора причесок и цвета волос. В каталоге программы доступны мужские и женские прически разного стиля и длины. Приложение дает возможность редактировать размер элементов и их расположение, добавлять макияж и накладывать виртуальные линзы. Итоговый результат можно распечатать на принтере. Утилита совместима с Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный, лицензия бесплатная.
После запуска программы нужно загрузить фотографию. При загрузке изображения необходимо выбрать шаблон формы лица и выделить лицо на фотографии. Для этого можно редактировать размер картинки и положение.
После базовых настроек фотографии откроется библиотека доступных шаблонов причесок. Здесь пользователи могут выбрать тип волос: длинные, короткие, средние. Чтобы выбрать прическу, надо нажать на один из доступных вариантов в библиотеке. В нижней части окна расположены дополнительные настройки прически: выбор цвета и размера волос.
В разделе меню "View" окна проекта расположен инструмент "Before and After". Здесь пользователи могут посмотреть фотографию до редактирования и после изменения прически, цвета волос.
По завершению процесса изменения прически и цвета волос следует сохранить итоговый результат на компьютер. Перед этим пользователи могут наложить макияж или виртуальные линзы. Для сохранения проекта нужно перейти в раздел "Project" - "Save As". Также в этом разделе доступен инструмент для печати фотографии.
Преимущества:
- бесплатная модель распространения;
- простой интерфейс;
- большая библиотека причесок;
- инструмент для просмотра результата до и после редактирования фотографии.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
Salon Styler Evo
Salon Styler Evo — утилита для подбора прически и цвета волос. В приложении доступна большая библиотека причесок для мужчин и женщин, есть возможность "примерки" очков, шляп и других аксессуаров. Пользователи могут добавить фотографию в профиль и анфас, доступен инструмент для автоматического подбора стиля волос и цвета прически.
Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. Модель распространения условно-бесплатная, полная версия ПО стоит 300 евро, но есть бесплатная демо-версия.
Чтобы начать работу с приложением, нужно загрузить фотографию. Для этого следует перейти в раздел меню "Photo" - "Load".
После добавления фотографии можно приступать к процессу подбора прически. Шаблоны причесок расположены в разделе "Hairstyle". Для выбора понравившегося варианта необходимо дважды кликнуть на элементе в правой части интерфейса. Здесь пользователи могут выбрать стиль волос, длину и цвет.
В нижней части интерфейса расположены дополнительные инструменты для редактирования выбранной прически: ножницы для удаление лишних элементов, регулирования прозрачности волос, расческа для разглаживания, спрей для выделения контуров.
В правой части интерфейса расположена функция для автоматического подбора прически "Automatic fitting". После активации этого инструмента в нижней части интерфейса появится несколько различных вариантов фотографии с разными прическами и цветом волос.
Преимущества:
- удобный интерфейс;
- инструмент для автоматического подбора прически;
- дополнительные инструменты для редактирования волос;
- возможность загрузки фотографии в разных ракурсах.
Недостатки:
- нет функции для ручной настройки оттенка цвета волос.
Hair Pro
Hair Pro — утилита для изменения прически и цвета волос на фотографии. В приложении есть готовая библиотека шаблонов, возможность применения различных эффектов на изображение и функция загрузки фотографий с подключенного к компьютера сканера или фотоаппарата. Полученный результат можно сохранить в галерею программы. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный. ПО условно-бесплатное, лицезия стоит 50 долларов.
На первом этапе работы у программой нужно загрузить фотографию. Для этого следует перейти в раздел меню "File"-"Open Photo".
В правой части интерфейса расположены разделы для выбора прически и цвета волос. Первый раздел — "Styles". Здесь пользователи могут подобрать прическу любого стиля: короткие и светлые, короткие и темные, средние и светлые, длинные и темные. После выбора прически необходимо расположить элемент на фотографии. Есть возможность изменения размера прически.
Следующий доступный раздел программы Hair Pro — "Colors". В этом разделе находится инструмент для изменения цвета волос. Пользователи могут выбрать готовый цвет в строке "Color Mix" или настроить палитру вручную в "Gradient Box": тона, яркость, контрастность, тени, уровень смешивания нескольких цветов.
Полученный результат необходимо сохранить на компьютер или распечатать с помощью принтера.
Преимущества:
- возможность сохранения фотографий в галерею утилиты;
- детальная настройка цвета волос;
- инструмент для печати результата;
- простой и удобный интерфейс.
Недостатки:
- маленькая библиотека готовых причесок;
- отсутствует официальная поддержка русского языка;
- нет инструмента для настройки формы лица.
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor — популярный графический редактор. С помощью утилиты можно удалить лишние объекты на фотографии, изменить цвет волос, устранить дефекты кожи. Есть возможность автоматического улучшения качества изображения, функция регулирования яркости, контрастности и насыщенности, а также инструмент реставрации старых фотографий.
Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и полностью переведена на русский язык. ПО условно-бесплатная, полная версия Movavi Photo Editor стоит 1290 рублей. Также можно вспользоваться бесплатной пробной версией с ограничениями (сохранение не более 10 фотографий и экспорт медиафайлов с водяным знаком).
На первом этапе работы с утилитой нужно загрузить фотографию. Для этого следует перетащить изображение в рабочую область или нажать кнопку "Открыть файл", чтобы выбрать фото через проводник.
Чтобы изменить цвет волос на фотографии, необходимо выбрать инструмент "Ретушь". В правой части интерфейса откроются категории для редактирования. В разделе "Разное" находится инструмент "Цвет волос".
Смена цвета волос выполняется с помощью инструмента "Кисть". Пользователи могут настроить размер кисти, мягкость и насыщенность цвета. Далее нужно выбрать цвет, в который будут перекрашены волосы на фотографии.
С помощью инструмента "Ластик" можно удалить изменения цвета с фотографии. После того, как пользователи завершили процесс смены цвета прически необходимо сохранить получившийся результат на компьютер.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- инструмент для быстрой смены цвета волос;
- возможность улучшения качества фотографии;
- реставрация старых изображений;
- функция просмотра оригинальной фотографии до редактирования;
- наличие инструмента для удаления лишних объектов из кадра.
Недостатки:
- нет встроенной библиотеки готовых причесок.
Виртуальный стилист
Виртуальный стилист — программа, которая используется для смены внешности. В библиотеке приложения есть готовые шаблоны причесок для женщин и мужчин (можно добавить усы и бороду), поддерживается возможность работы со слоями. Доступны различные аксессуары (очки, серьги, шляпы, бижутерия) и возможность печати получившегося результата.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы Виртуальный стилист — бесплатная.
На первом этапе работы с приложением нужно загрузить фотографию. Для этого следует перейти в раздел "Проект" — "Открыть".
В правой части интерфейса нужно выбрать раздел с прическами: мужские или женские. Откроется библиотека доступных элементов разных стилей и длины. После выбора понравившегося варианта прическа автоматически добавится на фотографию.
Чтобы изменить цвет волос необходимо открыть инструмент "Палитра" и выбрать один из доступных цветов. Далее нужно кликнуть на волосы инструментов заливки, чтобы изменить цвет прически.
Далее пользователи могут настроить цвет с помощью инструмента "Управление цветами". Здесь можно выбрать контрастность, яркость и оттенки. Есть возможность регулирования прозрачности прически.
Преимущества:
- большая библиотека причесок;
- возможность управления цветом волос;
- встроенная библиотека аксессуаров;
- простой и удобный интерфейса на русском языке;
- бесплатная модель распространения.
Недостатки:
- нет функции автоматического подбора причесок.
HealthyHair
HealthyHair — онлайн-сервис, в котором пользователи могут изменить прическу. Все изменения фотографии выполняются в браузере и не сохраняются на серверах веб-приложения. Язык интерфейса онлайн-инструмента — русский. Пользоваться редактором можно бесплатно.
Для начала работы с сервисом нужно зайти на официальный сайт HealthyHair. После этого пользователям следует загрузить фотографию на сайт.
Ниже расположена библиотека доступных причесок разных цветов и стилей для мужчин и женщин. Список можно сортировать по разным параметрам: с челкой, вьющиеся волосы, длинные, короткие, прямые.
По завершению процесса редактирования фотографии необходимо скачать получившийся результат на компьютер. Можно получить код для вставки изображения на форум или веб-сайт.
Преимущества:
- удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- большая библиотека готовых причесок разных стилей.
Недостатки:
- нельзя изменить цвет волос вручную.