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Программы для изменения причесок и цвета волос на фотографиях

jKiwi, Salon Styler Evo, Hair Pro и другие программы для изменения внешности.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Изменить имидж и поэкспериментировать с внешностью можно без похода к стилисту или парикмахеру. Для этого нужно скачать специальные программы на Windows-компьютер, которые дают возможность изменить прическу и цвет волос на фотографиях.

3000 причесок

3000 причесок — программа, которая используется для моделирования образов и смены имиджа. С помощью приложения можно подобрать прическу, изменить цвет волос, нанести макияж и использовать различные аксессуары. В библиотеке утилиты доступно 3000 причесок, поддерживается работа со слоями.

Утилита работает на всех актуальных версиях Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы — бесплатная.

После запуска утилиты пользователям нужно загрузить фотографию для обработки. Выполнить это действие можно с помощью стартового ассистента, который расположен в левой части интерфейса.

3000 причесок

На следующем этапе работы нужно определить положение глаз и губ на фотографии. Это необходимо для более точного использования готовых шаблонов.

Работа с программой 3000 причесок

После этого пользователи могут приступать к выбору прически. В приложении можно установить тип волос, стиль, длину и цвет. После установки необходимых параметров откроются все доступные варианты причесок. Чтобы выбрать понравившийся тип волос, достаточно кликнуть на прическу в библиотеке элементов. Расположение прически на фотографии можно настроить в правом окне утилиты.

Изменение прически в программе 3000 причесок

После выбора прически пользователи могут добавить аксессуары, изменить стиль и толщину бровей, добавить макияж. Полученный результат можно распечатать с помощью принтера. Чтобы сохранить фотографию с измененной прической и цветом волос, нужно перейти в раздел меню "Проекты" и выбрать пункт "Сохранить как".

Сохранение фото в программе 3000 причесок

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • бесплатная модель распространения;
  • большая библиотека причесок;
  • возможность добавления аксессуаров;
  • инструмент для печати фотографий.

Недостатки:

  • отсутствует функция просмотра фотографии до и после редактирования.

jKiwi

jKiwi — небольшая утилита для подбора причесок и цвета волос. В каталоге программы доступны мужские и женские прически разного стиля и длины. Приложение дает возможность редактировать размер элементов и их расположение, добавлять макияж и накладывать виртуальные линзы. Итоговый результат можно распечатать на принтере. Утилита совместима с Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный, лицензия бесплатная.

После запуска программы нужно загрузить фотографию. При загрузке изображения необходимо выбрать шаблон формы лица и выделить лицо на фотографии. Для этого можно редактировать размер картинки и положение.

jKiwi

После базовых настроек фотографии откроется библиотека доступных шаблонов причесок. Здесь пользователи могут выбрать тип волос: длинные, короткие, средние. Чтобы выбрать прическу, надо нажать на один из доступных вариантов в библиотеке. В нижней части окна расположены дополнительные настройки прически: выбор цвета и размера волос.

Выбор прически в программе jKiwi

В разделе меню "View" окна проекта расположен инструмент "Before and After". Здесь пользователи могут посмотреть фотографию до редактирования и после изменения прически, цвета волос.

Сравнение фотографий в jKiwi

По завершению процесса изменения прически и цвета волос следует сохранить итоговый результат на компьютер. Перед этим пользователи могут наложить макияж или виртуальные линзы. Для сохранения проекта нужно перейти в раздел "Project" - "Save As". Также в этом разделе доступен инструмент для печати фотографии.

Сохранение фото в jKiwi

Преимущества:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой интерфейс;
  • большая библиотека причесок;
  • инструмент для просмотра результата до и после редактирования фотографии.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

Salon Styler Evo

Salon Styler Evo — утилита для подбора прически и цвета волос. В приложении доступна большая библиотека причесок для мужчин и женщин, есть возможность "примерки" очков, шляп и других аксессуаров. Пользователи могут добавить фотографию в профиль и анфас, доступен инструмент для автоматического подбора стиля волос и цвета прически.

Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. Модель распространения условно-бесплатная, полная версия ПО стоит 300 евро, но есть бесплатная демо-версия.

Чтобы начать работу с приложением, нужно загрузить фотографию. Для этого следует перейти в раздел меню "Photo" - "Load".

Salon Styler Evo

После добавления фотографии можно приступать к процессу подбора прически. Шаблоны причесок расположены в разделе "Hairstyle". Для выбора понравившегося варианта необходимо дважды кликнуть на элементе в правой части интерфейса. Здесь пользователи могут выбрать стиль волос, длину и цвет.

Выбор прически в программе Salon Styler Evo

В нижней части интерфейса расположены дополнительные инструменты для редактирования выбранной прически: ножницы для удаление лишних элементов, регулирования прозрачности волос, расческа для разглаживания, спрей для выделения контуров.

Инструменты в программе Salon Styler Evo

В правой части интерфейса расположена функция для автоматического подбора прически "Automatic fitting". После активации этого инструмента в нижней части интерфейса появится несколько различных вариантов фотографии с разными прическами и цветом волос.

Выбор цвета волос в программе Salon Styler Evo

Преимущества:

  • удобный интерфейс;
  • инструмент для автоматического подбора прически;
  • дополнительные инструменты для редактирования волос;
  • возможность загрузки фотографии в разных ракурсах.

Недостатки:

  • нет функции для ручной настройки оттенка цвета волос.

Hair Pro

Hair Pro — утилита для изменения прически и цвета волос на фотографии. В приложении есть готовая библиотека шаблонов, возможность применения различных эффектов на изображение и функция загрузки фотографий с подключенного к компьютера сканера или фотоаппарата. Полученный результат можно сохранить в галерею программы. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный. ПО условно-бесплатное, лицезия стоит 50 долларов.

На первом этапе работы у программой нужно загрузить фотографию. Для этого следует перейти в раздел меню "File"-"Open Photo".

Hair Pro

В правой части интерфейса расположены разделы для выбора прически и цвета волос. Первый раздел — "Styles". Здесь пользователи могут подобрать прическу любого стиля: короткие и светлые, короткие и темные, средние и светлые, длинные и темные. После выбора прически необходимо расположить элемент на фотографии. Есть возможность изменения размера прически.

Выбор прически в программе Hair Pro

Следующий доступный раздел программы Hair Pro — "Colors". В этом разделе находится инструмент для изменения цвета волос. Пользователи могут выбрать готовый цвет в строке "Color Mix" или настроить палитру вручную в "Gradient Box": тона, яркость, контрастность, тени, уровень смешивания нескольких цветов.

Выбор цвета волос в программе Hair Pro

Полученный результат необходимо сохранить на компьютер или распечатать с помощью принтера.

Преимущества:

  • возможность сохранения фотографий в галерею утилиты;
  • детальная настройка цвета волос;
  • инструмент для печати результата;
  • простой и удобный интерфейс.

Недостатки:

  • маленькая библиотека готовых причесок;
  • отсутствует официальная поддержка русского языка;
  • нет инструмента для настройки формы лица.

Movavi Photo Editor

Movavi Photo Editor — популярный графический редактор. С помощью утилиты можно удалить лишние объекты на фотографии, изменить цвет волос, устранить дефекты кожи. Есть возможность автоматического улучшения качества изображения, функция регулирования яркости, контрастности и насыщенности, а также инструмент реставрации старых фотографий.

Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и полностью переведена на русский язык. ПО условно-бесплатная, полная версия Movavi Photo Editor стоит 1290 рублей. Также можно вспользоваться бесплатной пробной версией с ограничениями (сохранение не более 10 фотографий и экспорт медиафайлов с водяным знаком).

На первом этапе работы с утилитой нужно загрузить фотографию. Для этого следует перетащить изображение в рабочую область или нажать кнопку "Открыть файл", чтобы выбрать фото через проводник.

Movavi Photo Editor

Чтобы изменить цвет волос на фотографии, необходимо выбрать инструмент "Ретушь". В правой части интерфейса откроются категории для редактирования. В разделе "Разное" находится инструмент "Цвет волос".

Ретуширование фото в Movavi Photo Editor

Смена цвета волос выполняется с помощью инструмента "Кисть". Пользователи могут настроить размер кисти, мягкость и насыщенность цвета. Далее нужно выбрать цвет, в который будут перекрашены волосы на фотографии.

Изменение цвета волос в программе Movavi Photo Editor

С помощью инструмента "Ластик" можно удалить изменения цвета с фотографии. После того, как пользователи завершили процесс смены цвета прически необходимо сохранить получившийся результат на компьютер.

Сохранение фото в Movavi Photo Editor

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • инструмент для быстрой смены цвета волос;
  • возможность улучшения качества фотографии;
  • реставрация старых изображений;
  • функция просмотра оригинальной фотографии до редактирования;
  • наличие инструмента для удаления лишних объектов из кадра.

Недостатки:

  • нет встроенной библиотеки готовых причесок.

Виртуальный стилист

Виртуальный стилист — программа, которая используется для смены внешности. В библиотеке приложения есть готовые шаблоны причесок для женщин и мужчин (можно добавить усы и бороду), поддерживается возможность работы со слоями. Доступны различные аксессуары (очки, серьги, шляпы, бижутерия) и возможность печати получившегося результата.

Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы Виртуальный стилист — бесплатная.

На первом этапе работы с приложением нужно загрузить фотографию. Для этого следует перейти в раздел "Проект" — "Открыть".

Виртуальный стилист

В правой части интерфейса нужно выбрать раздел с прическами: мужские или женские. Откроется библиотека доступных элементов разных стилей и длины. После выбора понравившегося варианта прическа автоматически добавится на фотографию.

Выбор прически в программе Виртуальный стилист

Чтобы изменить цвет волос необходимо открыть инструмент "Палитра" и выбрать один из доступных цветов. Далее нужно кликнуть на волосы инструментов заливки, чтобы изменить цвет прически.

Выбор цвета волос в программе Виртуальный стилист

Далее пользователи могут настроить цвет с помощью инструмента "Управление цветами". Здесь можно выбрать контрастность, яркость и оттенки. Есть возможность регулирования прозрачности прически.

Программа Виртуальный стилист

Преимущества:

  • большая библиотека причесок;
  • возможность управления цветом волос;
  • встроенная библиотека аксессуаров;
  • простой и удобный интерфейса на русском языке;
  • бесплатная модель распространения.

Недостатки:

  • нет функции автоматического подбора причесок.

HealthyHair

HealthyHair — онлайн-сервис, в котором пользователи могут изменить прическу. Все изменения фотографии выполняются в браузере и не сохраняются на серверах веб-приложения. Язык интерфейса онлайн-инструмента — русский. Пользоваться редактором можно бесплатно.

Для начала работы с сервисом нужно зайти на официальный сайт HealthyHair. После этого пользователям следует загрузить фотографию на сайт.

HealthyHair

Ниже расположена библиотека доступных причесок разных цветов и стилей для мужчин и женщин. Список можно сортировать по разным параметрам: с челкой, вьющиеся волосы, длинные, короткие, прямые.

Выбор прически в программе HealthyHair

По завершению процесса редактирования фотографии необходимо скачать получившийся результат на компьютер. Можно получить код для вставки изображения на форум или веб-сайт.

Преимущества:

  • удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • большая библиотека готовых причесок разных стилей.

Недостатки:

  • нельзя изменить цвет волос вручную.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
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Версия 1.0

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