Программы для изменения причесок и цвета волос на фотографиях

Изменить имидж и поэкспериментировать с внешностью можно без похода к стилисту или парикмахеру. Для этого нужно скачать специальные программы на Windows-компьютер, которые дают возможность изменить прическу и цвет волос на фотографиях.

3000 причесок 3000 причесок — программа, которая используется для моделирования образов и смены имиджа. С помощью приложения можно подобрать прическу, изменить цвет волос, нанести макияж и использовать различные аксессуары. В библиотеке утилиты доступно 3000 причесок, поддерживается работа со слоями. Утилита работает на всех актуальных версиях Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы — бесплатная. После запуска утилиты пользователям нужно загрузить фотографию для обработки. Выполнить это действие можно с помощью стартового ассистента, который расположен в левой части интерфейса. На следующем этапе работы нужно определить положение глаз и губ на фотографии. Это необходимо для более точного использования готовых шаблонов. После этого пользователи могут приступать к выбору прически. В приложении можно установить тип волос, стиль, длину и цвет. После установки необходимых параметров откроются все доступные варианты причесок. Чтобы выбрать понравившийся тип волос, достаточно кликнуть на прическу в библиотеке элементов. Расположение прически на фотографии можно настроить в правом окне утилиты. После выбора прически пользователи могут добавить аксессуары, изменить стиль и толщину бровей, добавить макияж. Полученный результат можно распечатать с помощью принтера. Чтобы сохранить фотографию с измененной прической и цветом волос, нужно перейти в раздел меню "Проекты" и выбрать пункт "Сохранить как". Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

большая библиотека причесок;

возможность добавления аксессуаров;

инструмент для печати фотографий. Недостатки: отсутствует функция просмотра фотографии до и после редактирования.

jKiwi jKiwi — небольшая утилита для подбора причесок и цвета волос. В каталоге программы доступны мужские и женские прически разного стиля и длины. Приложение дает возможность редактировать размер элементов и их расположение, добавлять макияж и накладывать виртуальные линзы. Итоговый результат можно распечатать на принтере. Утилита совместима с Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный, лицензия бесплатная. После запуска программы нужно загрузить фотографию. При загрузке изображения необходимо выбрать шаблон формы лица и выделить лицо на фотографии. Для этого можно редактировать размер картинки и положение. После базовых настроек фотографии откроется библиотека доступных шаблонов причесок. Здесь пользователи могут выбрать тип волос: длинные, короткие, средние. Чтобы выбрать прическу, надо нажать на один из доступных вариантов в библиотеке. В нижней части окна расположены дополнительные настройки прически: выбор цвета и размера волос. В разделе меню "View" окна проекта расположен инструмент "Before and After". Здесь пользователи могут посмотреть фотографию до редактирования и после изменения прически, цвета волос. По завершению процесса изменения прически и цвета волос следует сохранить итоговый результат на компьютер. Перед этим пользователи могут наложить макияж или виртуальные линзы. Для сохранения проекта нужно перейти в раздел "Project" - "Save As". Также в этом разделе доступен инструмент для печати фотографии. Преимущества: бесплатная модель распространения;

простой интерфейс;

большая библиотека причесок;

инструмент для просмотра результата до и после редактирования фотографии. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

Salon Styler Evo Salon Styler Evo — утилита для подбора прически и цвета волос. В приложении доступна большая библиотека причесок для мужчин и женщин, есть возможность "примерки" очков, шляп и других аксессуаров. Пользователи могут добавить фотографию в профиль и анфас, доступен инструмент для автоматического подбора стиля волос и цвета прически. Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и имеет англоязычный интерфейс. Модель распространения условно-бесплатная, полная версия ПО стоит 300 евро, но есть бесплатная демо-версия. Чтобы начать работу с приложением, нужно загрузить фотографию. Для этого следует перейти в раздел меню "Photo" - "Load". После добавления фотографии можно приступать к процессу подбора прически. Шаблоны причесок расположены в разделе "Hairstyle". Для выбора понравившегося варианта необходимо дважды кликнуть на элементе в правой части интерфейса. Здесь пользователи могут выбрать стиль волос, длину и цвет. В нижней части интерфейса расположены дополнительные инструменты для редактирования выбранной прически: ножницы для удаление лишних элементов, регулирования прозрачности волос, расческа для разглаживания, спрей для выделения контуров. В правой части интерфейса расположена функция для автоматического подбора прически "Automatic fitting". После активации этого инструмента в нижней части интерфейса появится несколько различных вариантов фотографии с разными прическами и цветом волос. Преимущества: удобный интерфейс;

инструмент для автоматического подбора прически;

дополнительные инструменты для редактирования волос;

возможность загрузки фотографии в разных ракурсах. Недостатки: нет функции для ручной настройки оттенка цвета волос.

Hair Pro Hair Pro — утилита для изменения прически и цвета волос на фотографии. В приложении есть готовая библиотека шаблонов, возможность применения различных эффектов на изображение и функция загрузки фотографий с подключенного к компьютера сканера или фотоаппарата. Полученный результат можно сохранить в галерею программы. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный. ПО условно-бесплатное, лицезия стоит 50 долларов. На первом этапе работы у программой нужно загрузить фотографию. Для этого следует перейти в раздел меню "File"-"Open Photo". В правой части интерфейса расположены разделы для выбора прически и цвета волос. Первый раздел — "Styles". Здесь пользователи могут подобрать прическу любого стиля: короткие и светлые, короткие и темные, средние и светлые, длинные и темные. После выбора прически необходимо расположить элемент на фотографии. Есть возможность изменения размера прически. Следующий доступный раздел программы Hair Pro — "Colors". В этом разделе находится инструмент для изменения цвета волос. Пользователи могут выбрать готовый цвет в строке "Color Mix" или настроить палитру вручную в "Gradient Box": тона, яркость, контрастность, тени, уровень смешивания нескольких цветов. Полученный результат необходимо сохранить на компьютер или распечатать с помощью принтера. Преимущества: возможность сохранения фотографий в галерею утилиты;

детальная настройка цвета волос;

инструмент для печати результата;

простой и удобный интерфейс. Недостатки: маленькая библиотека готовых причесок;

отсутствует официальная поддержка русского языка;

нет инструмента для настройки формы лица.

Movavi Photo Editor Movavi Photo Editor — популярный графический редактор. С помощью утилиты можно удалить лишние объекты на фотографии, изменить цвет волос, устранить дефекты кожи. Есть возможность автоматического улучшения качества изображения, функция регулирования яркости, контрастности и насыщенности, а также инструмент реставрации старых фотографий. Программа работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и полностью переведена на русский язык. ПО условно-бесплатная, полная версия Movavi Photo Editor стоит 1290 рублей. Также можно вспользоваться бесплатной пробной версией с ограничениями (сохранение не более 10 фотографий и экспорт медиафайлов с водяным знаком). На первом этапе работы с утилитой нужно загрузить фотографию. Для этого следует перетащить изображение в рабочую область или нажать кнопку "Открыть файл", чтобы выбрать фото через проводник. Чтобы изменить цвет волос на фотографии, необходимо выбрать инструмент "Ретушь". В правой части интерфейса откроются категории для редактирования. В разделе "Разное" находится инструмент "Цвет волос". Смена цвета волос выполняется с помощью инструмента "Кисть". Пользователи могут настроить размер кисти, мягкость и насыщенность цвета. Далее нужно выбрать цвет, в который будут перекрашены волосы на фотографии. С помощью инструмента "Ластик" можно удалить изменения цвета с фотографии. После того, как пользователи завершили процесс смены цвета прически необходимо сохранить получившийся результат на компьютер. Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

инструмент для быстрой смены цвета волос;

возможность улучшения качества фотографии;

реставрация старых изображений;

функция просмотра оригинальной фотографии до редактирования;

наличие инструмента для удаления лишних объектов из кадра. Недостатки: нет встроенной библиотеки готовых причесок.

Виртуальный стилист Виртуальный стилист — программа, которая используется для смены внешности. В библиотеке приложения есть готовые шаблоны причесок для женщин и мужчин (можно добавить усы и бороду), поддерживается возможность работы со слоями. Доступны различные аксессуары (очки, серьги, шляпы, бижутерия) и возможность печати получившегося результата. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения программы Виртуальный стилист — бесплатная. На первом этапе работы с приложением нужно загрузить фотографию. Для этого следует перейти в раздел "Проект" — "Открыть". В правой части интерфейса нужно выбрать раздел с прическами: мужские или женские. Откроется библиотека доступных элементов разных стилей и длины. После выбора понравившегося варианта прическа автоматически добавится на фотографию. Чтобы изменить цвет волос необходимо открыть инструмент "Палитра" и выбрать один из доступных цветов. Далее нужно кликнуть на волосы инструментов заливки, чтобы изменить цвет прически. Далее пользователи могут настроить цвет с помощью инструмента "Управление цветами". Здесь можно выбрать контрастность, яркость и оттенки. Есть возможность регулирования прозрачности прически. Преимущества: большая библиотека причесок;

возможность управления цветом волос;

встроенная библиотека аксессуаров;

простой и удобный интерфейса на русском языке;

бесплатная модель распространения. Недостатки: нет функции автоматического подбора причесок.