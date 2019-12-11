Movavi Photo Editor — программа для редактирования растровых изображений, специализирующаяся на быстрой коррекции цифровых фотографий. Приложение предназначено для установки на ПК под управлением Windows 7/8/10 (32 и 64 бит), интерфейс переведен на русский язык. Программа Movavi Photo Editor — платная, но есть возможность бесплатного использования с ограничениями по количеству сохранений отредактированных изображений (10 шт.).

На момент написания обзора стоимость лицензии одной копии фоторедактора Movavi Photo Editor составляла 1290 рублей для домашних пользователей и 2490 рублей для корпоративных пользователей.

Редактирование изображений в Movavi Photo Editor

Весь имеющийся функционал Movavi Photo Editor можно кратко описать следующим образом: в фоторедакторе собраны наиболее популярные инструменты фотокоррекции из Photoshop, а также все стандартные инструменты редактирования изображений. В последней версии (на момент написания обзора) Movavi Photo Editor присутствуют следующие функции:

Улучшение фото. Здесь собраны инструменты для цветокорреции изображений: настройка яркости, контрастности, насыщенности, экспозиции, уровня светлых и темных тонов, цветовой температуры, оттенка и общей тональности. Также имеется функция автоматического установки оптимальных значений для каждой настройки цветокоррекции и инструмент улучшения яркости и контрастности (HDR-освещение).

Коррекцию цвета можно применять ко всему изображению либо к выбранной области.

Инструменты выделения. Инструменты выделения являются составной частью некоторых самостоятельных функций, включая «Улучшение фото». В Movavi Photo Editor имеются такие всем известные инструменты выделения:

Выделение произвольной области при помощи настраиваемой «Кисти».

Инструменты «Лассо» и «Полигональное лассо» для выделения контуров фигур с произвольными и прямыми краями, соответственно.

Инструмент «Волшебная палочка» для автоматического выделения областей одинакового цвета.

Выделение прямоугольной области с возможностью настройки уровня округления краев.

Для частичного или полного удаления выделений также предусмотрен инструмент «Ластик».

Инструменты ретуширования изображений. В Movavi Photo Editor имеется довольно большое число инструментов для быстрого ретуширования фотографий. Все они предназначены для коррекции фото с изображенными на них людьми. Инструменты разбиты на следующие категории:

«Кожа»: выравнивание, удаление морщин, устранение блеска, нанесения румян, тонального крема и т.д.

«Глаза»: устранение эффекта «Красных глаз», изменения цвета и увеличение размера глаз, нанесение теней на веки, туши на ресницы и другие.

«Рот»: изменение цвета губ и отбеливание зубов.

Также имеются инструменты, не относящиеся ни к одной из этих категорий: изменение цвета волос, сужение лица и изменение формы объектов (деформация, искажения).

Удаление объектов. Один из самых полезных инструментов фотокоррекции, позволяющий в автоматическом режиме удалять лишние объекты с изображений. Все, что требуется сделать пользователю — выделить удаляемый объект на фотографии, используя один из инструментов выделения (кисть, лассо или волшебная палочка), и отдать программе команду на удаление.

В этом же наборе функций присутствует инструмент «Штамп», позволяющий быстро копировать одну часть изображения в другую (полный аналог одноименного инструмента в Photoshop).

Кадрирование. Инструмент для произвольной обрезки или обрезки изображения по одному из имеющихся шаблонов (например, для iPhone, широкоформатное изображение, для нанесения на DVD-бокс и т.д.).

Замена фона. При помощи данного инструмента пользователь может быстро выделить нужный объект на изображении, удалив весь задний фон. Главная особенность данной функции в редакторе Movavi Photo Editor в том, что она может работать в полуавтоматическом (пользователь сам указывает объект, фон за которым следует удалить) или полностью автоматическом режиме.

Нанесение текста на изображения. При помощи Movavi Photo Editor на изображения можно наносить, как простой, так по-разному оформленный текст (искаженный, обрамленный в рамки и т.д.).

Рамки. Инструмент для обрамления изображений в рамки. Все присутствующие в редакторе рамки имеют собственные настройки: цвет, размер, округление и т.д.

Устранение шумов. При помощи данного инструмента можно в один клик устранить эффект зернистости и/или шумов. В редакторе присутствует несколько готовых режимов устранения шумов, каждый из которых пользователь может настроить под свои нужды, изменив такие параметры, как световой и цветной шум, радиус, интенсивность и четкость. Измененные настройки режима можно сохранить для быстрого вызова в будущем.

Реставрация. Полностью автоматическая функция, позволяющая отреставрировать цифровые копии (предварительно сфотографированных на камеру) старых выцветших, порванных/мятых/поврежденных фотографий. При необходимости здесь же можно задействовать функцию преобразования черно-белых снимков в цветные, а также их автоматическую цветокоррекцию (применимо и к Ч/Б-фото).

Эффекты. Фоторедактор Movavi Photo Editor позволяет накладывать на изображения простые визуальные эффекты вроде «Оттенки серого», «Сепия», «Зернистость» и т.д. — здесь их довольно много, и каждый можно настроить.