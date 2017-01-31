Программы для печати фотографий на принтере

Стандартные средства Windows позволяют печатать фотографии и другие графические изображение. Главный недостаток этого способа — отсутствие возможности редактировать фото, улучшать качество, добавлять дополнительные элементы и эффекты.

Решить эту проблему помогают специальные программы, функционал которых позволяет редактировать изображения и печатать готовые проекты в любом формате.

GIMP GIMP — программа для редактирования и обработки изображений, применения эффектов, удаления лишних объектов и создания коллажей. Утилита поддерживает графические планшеты для создания рисунков. Готовые изображения можно распечатать в любом формате. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для корректной установки и запуска программы требуется ОС Windows 7 и новее. Доступна полностью русская версия. Загрузить приложение можно бесплатно. Пользователям не нужно покупать лицензионный ключ или подписку, чтобы получить полную версию ПО. Перед тем, как распечатать фотографию с помощью утилиты, пользователи могут наложить эффекты или удалить лишние элементы с изображения. Для этого используются специальные инструменты редактирования в приложении. Для начала работы с программой нужно загрузить фотографию через меню в верхней части интерфейса. В левом окне приложения расположены полезные функции для работы с изображением. С помощью этих инструментов можно выполнить следующие действия: Выделить определенную область изображения. Удалить лишние элементы. Добавить текст поверх фотографии. Нарисовать дополнительные элементы с помощью кисточки или карандаша. Применить эффект осветления или затемнения. После выбора нужной функции в нижнем окне откроются дополнительные настройки инструмента. В правой части интерфейса утилиты GIMP расположено окно для работы со слоями. Здесь пользователи могут настроить непрозрачность изображения, добавить новые слои поверх картинки. В разделе "Фильтры" верхнего меню приложения расположены эффекты для обработки фотографии: размытие, улучшение качества, добавление искажения, объединение нескольких элементов. Чтобы распечатать изображение, необходимо перейти в раздел меню "Файл" — "Печать". Также можно воспользоваться горячей клавишей "Ctrl+P". После этого откроется новое окно печати. Во вкладке "Общие" необходимо выбрать принтер, диапазон страниц и количество копий. Во вкладке "Параметры изображения" можно настроить размеры изображения (ширина, высота), позицию фотографии на листе. После установки всех параметров необходимо нажать кнопку "Печать". Преимущества: большой выбор инструментов для редактирования фотографии;

возможность ручной настройки формата печати изображений;

поддержка работы со слоями;

бесплатная модель распространения. Недостатки: нет поддержки HDRi. Скачать GIMP

PAINT.NET Paint.net — приложение редактирования и обработки фотографий. Утилита включает в себя большую библиотеку эффектов и фильтров. Есть возможность создавать слайд-шоу с анимацией переходов, поддерживается установка дополнительных модулей для расширения функционала. Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для комфортной работы с утилитой требуется ОС Windows XP и более новые версии. Для скачивания доступна полностью русская версия ПО. Софт распространяется по бесплатной модели. После запуска приложения необходимо открыть нужную фотографию для редактирования или печати. В левой части интерфейса расположены полезные инструменты для работы с изображением. С помощью этих функций можно удалить ненужные элементы с фотографии, использовать градиент, наложить текст, добавить фигуры (треугольник, прямоугольник, круг), клонировать некоторые элементы. Ниже расположено окно "Палитра". Этот инструмент используется при работе с кистью, карандашом или заливкой. С помощью палитры пользователи могут выбрать нужный цвет линий, фигур, текста. В правой части главного окна Paint.net расположен журнал событий. Здесь отображаются все действия, выполняемые пользователями: рисование и перемещение элементов, копирование или вставка текста. Ниже журнала располагается небольшое окно для работы со слоями изображения. Этот инструмент позволяет быстро переключаться между различными элементами фотографии для редактирования. Пользователи могут добавить новый слой, дублировать уже существующий, объединить несколько слоев. На верхней панели инструментов утилиты расположен раздел "Эффекты". Здесь можно применить различные спецэффекты для фотографий: размытие, искажение, стилизация, узоры, шум и т.д. В разделе "Коррекция" можно настроить яркость и контрастность изображений, сделать фотографию черно-белой, настроить уровни. После применения всех эффектов и фильтров для фотографии можно приступать к процессу печати. Для этого следует перейти в раздел "Файл" — "Печать". Альтернативный вариант — использование горячей клавиши "Ctrl+P". В открывшемся окне следует выполнить следующие действия: Выбрать принтер, размер бумаги и качество. Установить размер изображения. Определить количество копий каждого изображения. После этого необходимо нажать кнопку "Печать". Скачать Paint.net

FASTSTONE IMAGE VIEWER FastStone Image Viewer — программа для просмотра, редактирования и конвертирования изображений. Утилита поддерживает все основные форматы графических файлов: PNG, BMP, JPEG, GIF и т.д. Инструментарий приложения дает возможность печатать фотографии, отправлять файлы по электронной почте и создавать слайдшоу. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит, начиная с Windows XP и новее). Модель распространения приложения — бесплатная. Для загрузки с официального сайта доступна полностью русская версия софта. Кроме основной версии программы доступна portable-версия. Она не требует установки на компьютер. Пользователи могут загрузить FastStone Image Viewer portable на диск или флешку и запускать ее с этих устройств. После запуска приложения необходимо выбрать папку на компьютере, где расположены фотографии для редактирования и печати. Сделать это можно с помощью проводника файлов в правой части главного окна. В правом окне отображаются все доступные изображения, расположенные в исходной папке. На верхней панели инструментов доступен инструмент для загрузки фотографий из камеры или карты памяти. При двойном клике на изображения файл откроется в полноэкранном режиме. В верхнем меню можно наложить эффекты на фотографию: рамки, водяной знак, рельеф, эскиз, размытие и т.д. В разделе "Цвета" расположены дополнительные инструменты для настройки цвета изображения: изменение освещения, подавление шумов, настройка резкости и размытия. Можно активировать функция автоматической коррекции цветов. Пользователи могут активировать любой элемент настройки цвета с помощью горячих клавиш. Чтобы запустить процесс печати фотографии нужно выбрать файл в окне обозревателя и нажать правой кнопкой мыши. В появившемся окне следует выбрать пункт "Печать". Также здесь доступна функция "Композиция и печать". В этом случае появится возможность применения специальных рамок для фотографии перед печатью. Чтобы распечатать изображение, необходимо выполнить следующие условия: Выбрать принтер. Настроить поля и выбрать расположение фотографии на листе бумаги. Установить размер и ориентацию изображения. Выбрать нужное число копий. Для завершения процесса следует нажать кнопку "Печать". Скачать FastStone Image Viewer

MOVAVI PHOTO EDITOR Movavi Photo Editor — это популярный редактор фотографий. Утилита дает возможность применить эффекты на изображение, удалить лишние элементы, настроить цвет и контрастность. Поддерживаются все популярные форматы: JPEG, PNG, BMP и т.д. Готовые изображения можно распечатать прямо из интерфейса утилиты. Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для корректной работы софта требуется Windows XP и новее. Модель распространения утилит — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию приложения? необходимо купить лицензию. Стоимость ключа активации составляет 1000 рублей. Одну лицензию можно установить на один компьютер. В полной версии станут доступны дополнительные функции для редактирования фотографий: Устранение шума. Восстановление старых фотографий. Удаление ненужных элементов из кадра. Для загрузки доступна полностью русская версия. Чтобы ознакомиться с возможностями Movavi Photo Editor, можно установить бесплатную пробную версию. После запуска программы необходимо загрузить фотографию для редактирования и печати. Первый доступный раздел для обработки — "Улучшение фото". С помощью инструментов из этого раздела пользователи могут настроить баланс белого, яркость, контрастность, температуру, оттенок, тон. Функция "Автоулучшение" позволяет улучшить качество фотографии в автоматическом режиме.

Следующий доступный раздел — "Эффекты". Здесь расположены различные эффекты для изображений: оттенок серого, тернер, драма и т.д.

"Ретушь". Используется для исправления дефектов кожи, устранения эффекта красных глаз на фотографиях, изменения цвета волос и т.д.

С помощью инструмента "Удаление объектов" можно убрать лишние элементы с фотографии. Для этого нужно замазать объект кистью и нажать кнопку "Стереть". После применения всех эффектов для улучшения фотографии можно переходить к печати фотографий. Для этого нужно открыть раздел меню "Файл" — "Печать" или воспользоваться сочетанием клавиш "Ctrl+P". В открывшемся окне печати необходимо настроить размер фотографии, расположение на листе бумаги. Есть возможность изменения масштаба отображения. В парметрах страницы можно выбрать формат, подачу и ориентацию. Предварительный вариант печати отображается в окне просмотра. Чтобы запустить процесс печати файла необходимо нажать кнопку "Печать", которая расположена на панели инструментов. Скачать Movavi Photo Editor

PHOTOSCAPE Photoscape — программа для редактирования и просмотра изображений. Утилита поддерживает возможность пакетной обработки фотографий. Есть функции преобразования RAW-файлов и захвата снимков с экрана монитора . Доступен инструмент для печати изображений. Утилита совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для корректной установки и запуска графического редактора требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения программы — бесплатная. Чтобы пользоваться всеми возможностями утилиты не нужно покупать лицензию или подписку. Для скачивания доступна полностью русская версия на официальном сайте ПО. После запуска Photoscape откроется окно выбора действия. Перед тем, как распечатать изображение можно его отредактировать. Для этого следует перейти в раздел "Редактор". Здесь нужно открыть нужное изображение для работы. На нижней панели инструментов расположены функции для изменения фото. Здесь пользователи могут настроить резкость, применить специальные эффекты и фильтры, изменить яркость и цвет. Также на панели инструментов доступны функции для добавления рамок на фотографию, можно обрезать лишние элементы изображения. После того, как пользователи отредактирую изображение, можно переходить к процессу печати. Для это следует перейти в раздел "Печать". На первом этапе нужно добавить фотографию. Во время загрузки файла откроется небольшое окно "Тираж". Здесь необходимо указать количество копий для печати. На один лист можно добавить 16 изображений. Далее нужно перейти в раздел "Настройки печати". Здесь пользователи могут выполнить следующие действия: Выбрать принтер. Установить размер бумаги и подачу. Выбрать ориентацию: книжная или альбомная. Теперь можно приступать к процессу печати, нажав соответствующую этому действию кнопку. Также в программе можно печатать портреты и эскизы. Для этого нужно установить необходимые параметры изображения в правой части интерфейса утилиты. Преимущества: функция пакетной обработки изображений;

конвертор RAW;

поддержка русского языка интерфейса;

бесплатная модель распространения;

возможность захвата экрана;

работа с GIF-анимацией. Недостатки: нет интеграции с облачными сервисами для создания резервных копий. Скачать Photoscape

PRINT PILOT Print Pilot — программа для печати фотографий. Утилита работает с цифровыми фотоаппаратами и картами памяти. Поддерживаются все популярные форматы файлов: JPEG, BMP, PNG, TIFF и т.д. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Чтобы установить и запустить программу, требуется ОС Windows XP и новее. Модель распространения утилиты Photo Print Pilot — условно-бесплатная. Для получения полной нужно купить подписку. Стоимость полной версии программы — 950 рублей. Лицензия приобретается на 12 месяцев. Для тестирования функционала приложения можно загрузить бесплатную пробную версию. На официальном сайте разработчиков доступна полностью русская версия. Ограничения пробной версии — на распечатанных файлах появятся дополнительные строки текста. После запуска утилиты откроется окно настроек. Здесь пользователи могут установить необходимые параметры для листа: единицы измерения, ориентация, размер, поля. При необходимости пользователи могут внести изменения в эти параметры во время дальнейшей работы с программой. Следующий этап — выбор папки, где расположены фотографии для печати. Выполнить это действие можно с помощью проводника, встроенного в приложение. Перед тем, как запустить процесс печати изображений, пользователи могут воспользоваться инструментом для просмотра фотографии. Также есть возможность выбрать сразу несколько файлов одновременно. Эти действия доступны на панели инструментов утилиты Photo Print Pilot. После выделения файла необходимо нажать кнопку "Печать". В открывшемся окне следует выбрать принтер, диапазон страниц и установить число копий. Скачать Photo Print Pilot