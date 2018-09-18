SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ABBYY Lingvo

В данном списке представлены программы для замены ABBYY Lingvo. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ABBYY Lingvo, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

QTranslate
QTranslate

Версия 6.10.0

Программа-переводчик для Windows

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
EveryLang
EveryLang

Версия 5.2.0

Программа для перевода текстов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PROMT Professional
PROMT Professional

Версия 18

Профессиональный переводчик

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)