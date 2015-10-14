USB Low-Level Format (USB LLF) — программа для низкоуровневого форматирования флешек, создания загрузочных USB-накопителей и безвозвратного удаления с них данных. Это полностью бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке, но в интернете можно найти неофициальные русификаторы.

программа USB Low-Level Format

Программа USB Low-Level Format позволяет выполнить над USB-флешкой операцию низкоуровневого форматирования. По словам разработчика, данная утилита восстанавливает заводские настройки USB-накопителей по умолчанию, позволяя избавиться от последствий неудачного форматирования устройства и всевозможных логических ошибок, в особенности таких, что привели к снижению емкости флешки.

Кроме того, утилита USB Low-Level Format также позволяет устранить следующие неполадки, связанные с USB-накопителями:

Постоянные повреждения данных, записываемых на флешку.

Наличие скрытых разделов, вследствие чего уменьшается емкость накопителя.

Наличие секторов, которые ошибочно были помечены встроенным в накопитель ПО как «битые».

Для восстановления накопителей утилита USB Low-Level Format выполняет заполнение их памяти нулями, что имитирует процесс окончательной обработки устройства, как это делается на заводе. Программа удаляет все флаги (метки встроенной во флешку прошивки) с USB-накопителей, анализирует возможные настройки, определяя физическую емкость хранилища, связываясь с контроллером устройства и записывая нулевой байт в каждую из ячеек памяти на диске.

Процесс низкоуровневого форматирования медленный, так как программное обеспечение тщательно и необратимо стирает все данные с USB-накопителя с последующим восстановлением устройства до исходного состояния, что и позволяет восстановить потерянную емкость.

В дополнение к возможностям низкоуровневого форматирования, программа USB Low-Level Format также имеет еще три полезные функции:

Возможность создания загрузочных USB-накопителей для установки Windows, MSDOS, FreeDOS, Unix, Linux, WinPE (Windows PE) и WinRE (среда восстановления Windows).

Безвозвратное удаление файлов с флешек, для чего в программе реализовано 9 алгоритмов очистки данных промышленного уровня (многопроходное затирание данных), которые надежно стирают всю информацию с USB-накопителей, делая невозможной ее восстановления даже в лабораторных условиях.

Форматирование USB-накопителя с использованием файловых систем NTFS, FAT32, FAT и exFAT.

По словам разработчика, утилита USB Low-Level Format поддерживает USB-флешки производства более чем 20 производителей.