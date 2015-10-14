USB Disk Storage Format Tool — программа для форматирования и сканирования с целью устранения ошибок на USB-Flash накопителях. Это бесплатная утилита, поддерживаемая 32-х и 64-битными операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11. Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа USB Disk Storage Format Tool?

Утилиту USB Disk Storage Format Tool в основном используют именно для форматирования USB-флешек в тех случаях, когда стандартные средства операционной системы не справляются с этой задачей (при попытке отформатировать устройство выдается ошибка). Такое может наблюдаться по различным причинам, но обычно это связано с наличием на USB-накопителе логических ошибок.

Также возможны ситуации с наличием на флешке скрытых зашифрованных разделов, которые создают видимость пропажи некоторого объема дискового пространства. В ходе обычного форматирования такие разделы могут по-прежнему сохраняться на накопителе, т.к. стандартные инструменты их «не замечают». При помощи программу USB Disk Storage Format Tool подобные скрытые разделы легко обнаруживаются и удаляются, высвобождая на флешке занимаемое ими пространство.

Еще одно предназначение утилиты — автоматический поиск и исправление ошибок на USB-накопителях, возникших по различным причинам: неудачное форматирование, прерывание записи/чтения данных, попытка создания загрузочной флешки, действия вредоносных программ и т.д. Этот же функционал программы USB Disk Storage Format Tool может помочь в восстановлении поврежденных файлов с флешки, если это связано с логическими ошибками.

Функции программы USB Disk Storage Format Tool

Программа USB Disk Storage Format Tool обладает следующим функционалом:

Форматирование USB-накопителей с использованием файловых систем NTFS, FAT, FAT-32 и EXFAT.

Два режима форматирования — быстрое (Quick Format) и глубокое (Verbose). Второй режим нельзя сравнивать с аналогичным у стандартного инструмента форматирования Windows (запускается в случае, если не поставить галочку напротив «Быстрое (очистка оглавления)»). На деле программа USB Disk Storage Format Tool осуществляет форматирование флешек несколько раз подряд, что также гарантирует полное удаление данных с них.

Correct errors. Сканирование USB-дисков на предмет ошибок файловой системы. Функция, в т.ч., помогает восстановить утерянные вследствие ошибок файлы.

Scan drive. Глубокое сканирование. Помимо занятого пространства данная функция также сканирует свободное пространство на флешке.

Check if dirty. Исправление ошибок, приведших к невозможности распознавания USB-флешки операционной системой (компьютер флешку видит, т.к. при ее подключении система выдает соответствующий сигнал, но в «Проводнике» она не отображается).

Также существует платная Pro-версия программы USB Disk Storage Format Tool с расширенным функционалом, которая позволяет, в т.ч., создавать загрузочные флешки, сканировать на предмет поврежденных секторов и выполнять прочие специфические задачи.