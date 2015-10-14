SDFormatter — небольшая утилита, бесплатно распространяемая некоммерческой организацией «SD Card Association». Она работает в области разработки и стандартизации различных видов карт памяти. Используется программа для форматирования поддерживаемых типов носителей информации в соответствии со спецификацией SD File System (файловая система, разработанная этой же организацией).

В этот список относится сменная флеш-память Secure Digital (SD) и более поздние ее поколения — SDHC и SDXC. Эти карты памяти имеются специфическое назначение, например, применяются в мобильных электронных устройствах различного типа (смартфоны, фотоаппараты, навигаторы GPS и т.д.).

Суть использования программы SDFormatter заключается в увеличении производительности работы карт памяти, выполненных по спецификации SD File System. При их форматировании средствами, поставляемыми вместе с операционными системами, нельзя добиться увеличения скорости записи/чтения данных. Связано это с тем, что средства форматирования любых ОС форматируют все виды карт памяти по универсальной технологии, которая оказывается не столь производительной при их использовании в работе с тем или иным мобильным устройством.

Другими словами, если есть необходимость в форматировании специализированных флеш-карт, соответствующих спецификации SD File System, эффективней делать это при помощи программы SDFormatter.

Рассматриваемая утилита достаточно проста в использовании. Пользователю нужно лишь выбрать из предлагаемого программой списка название устройства, метод форматирования (быстрый или полная перезапись файловой системы), а затем нажать на кнопку "Format" для запуска процедуры.

Программа SDFormatter работает во всех версиях Windows разрядностью 32 или 64 бит. Интерфейс программы представлен на английском языке.